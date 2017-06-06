Футбольный клуб «Терек» переименуют в «Ахмат»
Грозненский футбольный клуб «Терек» будет переименован в «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров. По его словам, о переименовании просили болельщики команды.
«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в „Ахмат“. Мы написали прошение главе республики. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России», — сказал Айдамиров.
Почетным президентом «Терека» является глава Чечни Рамзан Кадыров. Именем его отца Ахмата Кадырова назван стадион, на котором играет команда — «Ахмат-Арена». Спонсором клуба является фонд имени Ахмата Кадырова.