В воскресенье, 6 августа в Санкт-Петербурге прошел матч премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Спартаком». Гости, действующие чемпионы России, проиграли с разгромным счетом 1:5.

Но интересное происходило не только на поле стадиона «Крестовский»: пока футболисты играли, фанатов заливало водой и била полиция. Вот как это было.

Осторожно: на некоторых видео в этом материале звучит нецензурная лексика.

Ливень

Аааа!

Циклон ушёл, - сказал гидрометцентр на Крестовском! Открывайте крышу!!! pic.twitter.com/0RSeo8nepd — Dmitry Egorov (@edim_sport) August 6, 2017

A post shared by Denis Perezhigin (@perezh83) on Aug 7, 2017 at 2:15am PDT

Почему же не закрыли крышу? Президент «Зенита»: крышу стадиона не закрыли во время ливня с градом из-за хулиганов на трибунах

Баннеры

Фанаты «Зенита» на трибунах попрощались с любимым нападающим Александром Кержаковым и вывесили «пиратский» баннер.

A post shared by Dmitriy Sologubov (@dmitriysologubov) on Aug 7, 2017 at 12:36am PDT

A post shared by Stanislav Raikov- @stasraikov (@raikovpro) on Aug 7, 2017 at 1:09am PDT

Но самым впечатляющим оказался огромный баннер с изображением Александра Невского и надписью «Да пребудет с нами вера, правда и сила».

Единственная проблема — на баннере сделали орфографическую ошибку, написав «пребудет» через «и».

A post shared by Электрик Тосно (@max_chashchin) on Aug 7, 2017 at 2:08am PDT

A post shared by Полина Сагалова (Гончарова) (@polina.sagalova) on Aug 7, 2017 at 1:13am PDT

A post shared by Stanislav Raikov- @stasraikov (@raikovpro) on Aug 7, 2017 at 1:10am PDT

Полиция и фанаты

Кто-то снял жестокое обращение полицейских с фанатами во время перерыва матча «Зенит» — «Спартак». На коротком ролике люди в форме начинают бить человека, который проходит мимо скрученного болельщика.

Беспредел на матче зенит — Спартак. ДНЕВНИК ФАНАТА

Правда, в соцсетях также распространяется видео, на котором люди, похожие на фанатов «Спартака», блокируют двери и включают пожарный шланг.

A post shared by CTPAXA_HET (@shahid.148) on Aug 6, 2017 at 10:00pm PDT

В паблике околофутбольных новостей рассказывают, что болельщики «Спартака» в перерыве выломали двери и ворвались на сектор «Зенита», после чего в дело вмешался ОМОН.

А фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока футбольного клуба Александра Панова. Панов теперь болеет за «Спартак», и на игру он пришел в красном.

Фанаты окружили Панова за пределами стадиона и принялись оскорблять. Бывшего футболиста вывела из окружения полиция.

Зенит — Спартак. Панов получил по морде от болельщика Зенита Melomaniac

Панов обращаться в полицию не собирается: «Ничего страшного не было. Конкретного [нападения] не было, исподтишка пытались, а так все нормально».