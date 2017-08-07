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Баннер с ошибкой, снова протекающая крыша и столкновения с ОМОНом: матч «Зенит» — «Спартак» глазами фанатов

Meduza
10:04, 7 августа 2017

В воскресенье, 6 августа в Санкт-Петербурге прошел матч премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Спартаком». Гости, действующие чемпионы России, проиграли с разгромным счетом 1:5.

Но интересное происходило не только на поле стадиона «Крестовский»: пока футболисты играли, фанатов заливало водой и била полиция. Вот как это было.

Осторожно: на некоторых видео в этом материале звучит нецензурная лексика.

Ливень

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Почему же не закрыли крышу?

Баннеры

Фанаты «Зенита» на трибунах попрощались с любимым нападающим Александром Кержаковым и вывесили «пиратский» баннер.

Но самым впечатляющим оказался огромный баннер с изображением Александра Невского и надписью «Да пребудет с нами вера, правда и сила».

Единственная проблема — на баннере сделали орфографическую ошибку, написав «пребудет» через «и».

Полиция и фанаты

Кто-то снял жестокое обращение полицейских с фанатами во время перерыва матча «Зенит» — «Спартак». На коротком ролике люди в форме начинают бить человека, который проходит мимо скрученного болельщика.

Беспредел на матче зенит — Спартак.
ДНЕВНИК ФАНАТА

Правда, в соцсетях также распространяется видео, на котором люди, похожие на фанатов «Спартака», блокируют двери и включают пожарный шланг.

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В паблике околофутбольных новостей рассказывают, что болельщики «Спартака» в перерыве выломали двери и ворвались на сектор «Зенита», после чего в дело вмешался ОМОН.

А фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока футбольного клуба Александра Панова. Панов теперь болеет за «Спартак», и на игру он пришел в красном.

Фанаты окружили Панова за пределами стадиона и принялись оскорблять. Бывшего футболиста вывела из окружения полиция.

Зенит — Спартак. Панов получил по морде от болельщика Зенита
Melomaniac

Панов обращаться в полицию не собирается: «Ничего страшного не было. Конкретного [нападения] не было, исподтишка пытались, а так все нормально».

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