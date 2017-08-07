Баннер с ошибкой, снова протекающая крыша и столкновения с ОМОНом: матч «Зенит» — «Спартак» глазами фанатов
В воскресенье, 6 августа в Санкт-Петербурге прошел матч премьер-лиги между «Зенитом» и московским «Спартаком». Гости, действующие чемпионы России, проиграли с разгромным счетом 1:5.
Но интересное происходило не только на поле стадиона «Крестовский»: пока футболисты играли, фанатов заливало водой и била полиция. Вот как это было.
Осторожно: на некоторых видео в этом материале звучит нецензурная лексика.
Ливень
Аааааааааааааа pic.twitter.com/kvEmpilWwK— Dmitry Egorov (@edim_sport) August 6, 2017
Аааа!— Dmitry Egorov (@edim_sport) August 6, 2017
Циклон ушёл, - сказал гидрометцентр на Крестовском! Открывайте крышу!!! pic.twitter.com/0RSeo8nepd
Потеклооооо!!!! pic.twitter.com/VPlSaae97D— Евгения Трусова (@lovejunya) August 6, 2017
60 миллиардов🤣 без комментариев 🤣 pic.twitter.com/BvQzzmeac7— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) August 6, 2017
Баннеры
Фанаты «Зенита» на трибунах попрощались с любимым нападающим Александром Кержаковым и вывесили «пиратский» баннер.
Но самым впечатляющим оказался огромный баннер с изображением Александра Невского и надписью «Да пребудет с нами вера, правда и сила».
Единственная проблема — на баннере сделали орфографическую ошибку, написав «пребудет» через «и».
Полиция и фанаты
Кто-то снял жестокое обращение полицейских с фанатами во время перерыва матча «Зенит» — «Спартак». На коротком ролике люди в форме начинают бить человека, который проходит мимо скрученного болельщика.
Правда, в соцсетях также распространяется видео, на котором люди, похожие на фанатов «Спартака», блокируют двери и включают пожарный шланг.
В паблике околофутбольных новостей рассказывают, что болельщики «Спартака» в перерыве выломали двери и ворвались на сектор «Зенита», после чего в дело вмешался ОМОН.
А фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока футбольного клуба Александра Панова. Панов теперь болеет за «Спартак», и на игру он пришел в красном.
#МЫДОЛЖНЫСЕГОДНЯПОБЕДИТЬ pic.twitter.com/AWW9uCunlr— Александр Панов (@hardcorer1975) August 6, 2017
Фанаты окружили Панова за пределами стадиона и принялись оскорблять. Бывшего футболиста вывела из окружения полиция.
Панов обращаться в полицию не собирается: «Ничего страшного не было. Конкретного [нападения] не было, исподтишка пытались, а так все нормально».