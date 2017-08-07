Президент «Зенита»: крышу стадиона не закрыли во время ливня с градом из-за хулиганов на трибунах

Р-Спорт
06:12, 7 августа 2017
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Крышу на новом стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге во время матча 6 августа с московским «Спартаком» после начала ливня с градом не закрывали специально. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Он напомнил, что во время матча «некоторые болельщики похулиганили», а если бы крышу закрыли, то «было бы совсем плохо». При этом о граде заранее известно не было.

Фурсенко отметил, что даже с открытой крышей вся вода ушла «практически сразу», что, по его мнению, показывает технологический уровень стадиона.

Как отмечает «Р-Спорт», на трибунах во время матча болельщики обеих команд жгли пиротехнику и атрибутику соперников.

При этом крыша была закрыта днем 6 августа, но непосредственно перед матчем ее открыли.

«По прогнозу погоды должен был пройти небольшой дождь, а на момент начала встречи небо должно было проясниться. О граде мы не знали. Но, в конце концов, вода ушла практически сразу после окончания дождя. Поле было хорошим. Это еще раз доказывает, что наш стадион высоко технологичен и даже при таких обстоятельствах он справляется», — сказал Фурсенко.

Р-Спорт
Матч 6 августа закончился в пользу «Зенита» с разгромным счетом 5:1. Один из мячей в свои ворота забил голкипер «Спартака» Артем Ребров.
22 июля во время первого матча на новом стадионе «Зенита» крышу закрыли из-за дождя. Вода все равно протекала на трибуны.

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