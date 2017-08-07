Президент «Зенита»: крышу стадиона не закрыли во время ливня с градом из-за хулиганов на трибунах

Крышу на новом стадионе «Зенита» в Санкт-Петербурге во время матча 6 августа с московским «Спартаком» после начала ливня с градом не закрывали специально. Об этом заявил президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

Он напомнил, что во время матча «некоторые болельщики похулиганили», а если бы крышу закрыли, то «было бы совсем плохо». При этом о граде заранее известно не было.

Фурсенко отметил, что даже с открытой крышей вся вода ушла «практически сразу», что, по его мнению, показывает технологический уровень стадиона.

Тут адский ливень с градом. А крыша открыта pic.twitter.com/FWZU7D1m4T — Сергей Яременко (@serji_spb) 6 августа 2017 г.

Как отмечает «Р-Спорт», на трибунах во время матча болельщики обеих команд жгли пиротехнику и атрибутику соперников.

А вот и ответ на вопрос, почему не закрыли крышу pic.twitter.com/Y23uTAPia4 — Сергей Яременко (@serji_spb) 6 августа 2017 г.

При этом крыша была закрыта днем 6 августа, но непосредственно перед матчем ее открыли.