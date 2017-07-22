На новом стадионе «Зенита» во время матча с «Рубином» протекла крыша

Болельщики, пришедшие на матч «Зенит» — «Рубин», который проходил на стадионе «Санкт-Петербург» («Крестовский»), обратили внимание, что с крыши на трибуны течет вода. Вероятнее всего, это последствия дождя, который шел в Санкт-Петербурге.

Другое похожее видео заснял «Спорт-Экспресс».

Сама встреча между «Рубином» и «Зенитом» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».