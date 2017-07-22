На новом стадионе «Зенита» во время матча с «Рубином» протекла крыша
Болельщики, пришедшие на матч «Зенит» — «Рубин», который проходил на стадионе «Санкт-Петербург» («Крестовский»), обратили внимание, что с крыши на трибуны течет вода. Вероятнее всего, это последствия дождя, который шел в Санкт-Петербурге.
Журчат ручьи на Крестовском. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/n59B5VsP5S— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) July 22, 2017
Другое похожее видео заснял «Спорт-Экспресс».
Сама встреча между «Рубином» и «Зенитом» закончилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита».
Крыша была закрыта из-за дождливой погоды, чтобы обеспечить максимальный комфорт для зрителей.
«Санкт-Петербург» — самый дорогой стадион в России, его стоимость оценивается в 43-48 миллиардов рублей. Стадион возводили с 2007 года, сроки окончания строительства несколько раз переносились.
Во время первых тестовых игр и концертов, которые прошли весной 2017 года, зрители жаловались на то, что в подтрибунных помещениях с потолка и с крыши на самом стадионе капает вода. Кроме того, на стадионе оказался плохой газон — настолько плохой, что «Зенит» в мае отказался играть на нем. В итоге траву пришлось в срочном порядке перестилать.