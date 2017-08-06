«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1

Sports.ru
19:29, 6 августа 2017
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Чемпион России по футболу «Спартак» проиграл с разгромным счетом «Зениту» в рамках четвертого тура премьер-лиги. Матч прошел в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 5:1.

Это первое поражение «Спартака» в чемпионате России 2017/2018. Ответный матч против «Зенита» пройдет в ноябре в Москве.

У «Зенита» забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Еще один гол в свои ворота забил голкипер «Спартака» Антон Ребров. Единственный гол гостей забил с пенальти на 71-й минуте нападающий Квинси Промес.

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