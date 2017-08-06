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«Зенит» — «Спартак». Кратчайший пересказ последних пяти сезонов
Если представить, что российский футбол — это длинный (и популярный!) сериал, то серия от 6 августа будет одной из центральных в нынешнем сезоне: играют чемпион России «Спартак» и обозленный чередой неудач прошлого сезона «Зенит». «Медуза» кратко пересказывает последние пять сезонов этого противостояния.
Сезон 2012/2013
Полное превосходство «Зенита» над «Спартаком». 5:0 дома, 4:2 в гостях, девять мячей в двух матчах.
Важно, что это были два разных «Зенита» — домашний разгром был еще до рекордных трансферов Халка и Акселя Витцеля — «Спартаку» забивали исключительно россияне: Владимир Быстров, Роман Широков, Максим Канунников. В гостях точные удары по воротам «Спартака» наносили уже дорогостоящие новички «Зенита».
Две победы «Зенита» над «Спартаком» не сделали его чемпионом. Питерский клуб стал вторым, московский — четвертым.
Сезон 2013/2014
Два матча, закончившиеся с одинаковым счетом: сначала «Зенит» победил 4:2, потом — «Спартак» с тем же счетом.
«Зенит» в этом сезоне стал грозной даже по европейским меркам силой (1/8 финала Лиги чемпионов), «Спартак», менявший тренеров чаще, чем раз в год, скатывался все дальше вниз.
В первом матче нападающий «Зенита» Александр Кержаков забил 208 гол в карьере и стал лучшим российским бомбардиром в истории. У «Спартака» солировал армянский футболист Юра Мовсисян — этот сезон станет последним запоминающимся в российском этапе его карьеры.
По итогам сезона «Зенит» снова второй, «Спартак» еще хуже, чем год назад — шестой.
Сезон 2014/2015
Сезон ничьих: скучной 0:0 в Питере и драматической 1:1 в Москве.
Это чемпионский сезон «Зенита». В Петербурге играют лучший бомбардир турнира (Халк), им руководит тренер с европейскими амбициями (Андре Виллаш-Боаш), команда лидирует в чемпионате со второго тура и до последнего. «Спартак» плетется в середине турнирной таблицы, и даже почти выигранный матч с «Зенитом» у себя дома сдает в дополнительное время.
Один из самых перспективных игроков «Спартака» Артем Дзюба переходит в «Зенит». А «Спартак» совершает свой лучший трансфер — покупает голландца Квинси Промеса, который станет главной звездой команды.
«Зенит» чемпион (с большим отрывом), «Спартак» снова шестой.
Сезон 2015/2016
После двух скучных ничьих в прошлом сезоне «Зенит» и «Спартак» снова играют интересно: 2-2 в Москве и 5-2 в Петербурге. В обоих матчах ключевые мячи забивает нападающий «Зенита» Артем Дзюба, перешедший в Питер из «Спартака».
«Зениту», как кажется, интереснее Лига чемпионов, а не внутренний чемпионат — они занимают первое место в группе, но вылетают в 1/8 финала. Это последнее на сегодняшний день попадание «Зенита» в ЛЧ.
«Зенит» по итогам сезона становится третьим, «Спартак» — пятым.
Сезон 2016/2017
В Петербурге «Зенит» забивает привычно много — 4:2, в Москве «Спартак» выигрывает 2:1. И это был матч, после которого стало понятно, что «Спартак» скорее всего станет чемпионом.
В «Зените» перестройка: вместо тренера Виллаша-Боаша появляется Мирчу Луческу. Уходят Халк и Аксель Витцель, «Зенит» ищет новых лидеров в лице Дзюбы, Жулиано и Роберта Мака. «Спартак» неожиданно назначает главным тренером ассистента Дмитрия Аленичева Массимо Карреру — и его команда практически не дает сбоев.
«Спартак» по итогам сезона чемпион, «Зенит» — третий.
Сезон 2017/2018
«Зенит» снова устраивает перестройку: уходит тренер Мирча Луческу, вместо него в клубе появляется еще более именитый Роберто Манчини. Под него покупается с десяток новых игроков — в том числе четверо игроков «Ростова» (!) и пятеро (!) аргентинцев, в том числе Леандро Паредес из «Ромы».
«Спартак» празднует чемпионство и пока не очень активен на трансферном рынке. Зато он арендует у «Челси» молодого и суперперспективного полузащитника Марио Пашалича, который успел поиграть и в «Монако», и в «Милане». Не исключено, что он появится на поле уже сегодня.
Первый матч — 20.00, Петербург, 6 августа.