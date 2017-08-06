«Зенит» снова устраивает перестройку: уходит тренер Мирча Луческу, вместо него в клубе появляется еще более именитый Роберто Манчини. Под него покупается с десяток новых игроков — в том числе четверо игроков «Ростова» (!) и пятеро (!) аргентинцев, в том числе Леандро Паредес из «Ромы».

«Спартак» празднует чемпионство и пока не очень активен на трансферном рынке. Зато он арендует у «Челси» молодого и суперперспективного полузащитника Марио Пашалича, который успел поиграть и в «Монако», и в «Милане». Не исключено, что он появится на поле уже сегодня.