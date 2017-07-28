Чеченским школам велели закупить дневники с эмблемой ФК «Ахмат»

Министерство образования Чечни велело местным школам закупить дневники с эмблемой футбольного клуба «Ахмат», сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на сотрудников образовательных учреждений.

«В ближайшие два дня необходимо представить данные о количестве школьников, а значит и потребности в дневниках», — сказала «Кавказскому узлу» директор одной грозненской школы на условиях анонимности.

Дневник в твердом переплете стоит 90 рублей. Член родительского комитета одной из школ Грозного сказала изданию, что это «относительно недорого», но ее «не устраивает», что школам их «самым беспардонным образом навязывают».

«Одно время навязывали бейджики для детей, затем косынки для девочек, эмблемы школ, затем форму одежды. Теперь вот, выясняется, что мы должны помочь нашему издательству», — сказала она.

По информации издания, о распоряжении стало известно в том числе из распространяемой в WhatsApp аудиозаписи, на которой неизвестная женщина (предположительно, чиновница) говорит о необходимости «помочь издательству и купить эти дневники». В конце записи она, как пишет «Кавказский узел», по-чеченски предостерегает собеседников от распространения записи ее слов в WhatsApp.