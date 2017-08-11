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Блогер из Казахстана делает вид, что он Конор МакГрегор. Тысячи американцев верят

Meduza
12:56, 11 августа 2017

Казахстанский видеоблогер Ислам Бадургов умеет преображаться в Конора МакГрегора — с подходящей бородой, прической и временными татуировками его легко спутать с бойцом смешанных боевых искусств. И Бадургов этим пользуется!

Бадургов с друзьями проехался по Нью-Йорку, изображая из себя МакГрегора, и прохожие ему верили. Пранкер фотографировался и общался с «фанатами», а на Таймс-сквер вокруг него собралась огромная толпа.

ПРАНК#2 ДВОЙНИК КОНОРА В НЬЮ-ЙОРКЕ! CONOR MCGREGOR DOPPELGANGER IN NEW YORK!
Islam Badurgov

В июле подобный трюк сработал в Лос-Анджелесе: там прохожие тоже верили, что перед ними Конор МакГрегор.

ПРАНК! ДВОЙНИК КОНОРА МАКГРЕГОРА! CONOR MCGREGOR DOPPELGANGER (ENG SUBS)
Islam Badurgov

27 августа в Лас-Вегасе пройдет бой МакГрегора с Флойдом Мейвезером. В России трансляцию боя будет вести Первый канал.

А вот настоящий Конор

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