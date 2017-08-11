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Блогер из Казахстана делает вид, что он Конор МакГрегор. Тысячи американцев верят
Казахстанский видеоблогер Ислам Бадургов умеет преображаться в Конора МакГрегора — с подходящей бородой, прической и временными татуировками его легко спутать с бойцом смешанных боевых искусств. И Бадургов этим пользуется!
Бадургов с друзьями проехался по Нью-Йорку, изображая из себя МакГрегора, и прохожие ему верили. Пранкер фотографировался и общался с «фанатами», а на Таймс-сквер вокруг него собралась огромная толпа.
В июле подобный трюк сработал в Лос-Анджелесе: там прохожие тоже верили, что перед ними Конор МакГрегор.
27 августа в Лас-Вегасе пройдет бой МакГрегора с Флойдом Мейвезером. В России трансляцию боя будет вести Первый канал.