«Это цирк». Спарринг-партнер Макгрегора уволился после того, как боец опубликовал фото с тренировки

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи прекратил работу с борцом после того, как тот выложил фотографии с тренировки в твиттер.

На двух фотографиях видно, что сначала Малиньяджи стоит напротив Макгрегора, а затем падает на ринг. Твит был опубликован за три недели до боя Макгрегора с боксером Флойдом Мэйуэзером, который пройдет по правилам бокса.

По словам спарринг-партнера, на самом деле все было не так, и он просит Макгрегора выложить видео тренировки. Малиньяджи отмечает, что вся подготовка к бою превратилась в фиаско. «Это цирк», — сказал он в интервью ESPN.

«Я на самом деле надрал ему задницу, и это через сутки после перелета, ха. Вот почему я настаиваю на публикации видео», — написал Малиньяджи в твиттере.

Также он рассказывал, что спарринг с Макгрегором оказался крайне интенсивным и жестоким. Малиньяджи отметил, что на фотографии показан момент, когда он упал, но сразу же поднялся, и это не было нокаутом или нокдауном. Спарринг состоялся во вторник, 1 августа, он продолжался 12 раундов и шел по правилам бокса.