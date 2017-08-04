«Это цирк». Спарринг-партнер Макгрегора уволился после того, как боец опубликовал фото с тренировки

ESPN
14:03, 4 августа 2017

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Пол Малиньяджи прекратил работу с борцом после того, как тот выложил фотографии с тренировки в твиттер.

На двух фотографиях видно, что сначала Малиньяджи стоит напротив Макгрегора, а затем падает на ринг. Твит был опубликован за три недели до боя Макгрегора с боксером Флойдом Мэйуэзером, который пройдет по правилам бокса.

По словам спарринг-партнера, на самом деле все было не так, и он просит Макгрегора выложить видео тренировки. Малиньяджи отмечает, что вся подготовка к бою превратилась в фиаско. «Это цирк», — сказал он в интервью ESPN.

«Я на самом деле надрал ему задницу, и это через сутки после перелета, ха. Вот почему я настаиваю на публикации видео», — написал Малиньяджи в твиттере.

Также он рассказывал, что спарринг с Макгрегором оказался крайне интенсивным и жестоким. Малиньяджи отметил, что на фотографии показан момент, когда он упал, но сразу же поднялся, и это не было нокаутом или нокдауном. Спарринг состоялся во вторник, 1 августа, он продолжался 12 раундов и шел по правилам бокса.

«Все, чего я хочу, это чтобы выложили видео спарринга. У UFC точно есть это видео. Я понимаю, что сейчас оно не может выйти, но Конор, если у тебя есть яйца, покажи, как все было на самом деле», — заявил Малиньяджи (англ. яз.).

ESPN
36-летний Пол Малиньяджи выступал в полусредней весовой категории и на протяжении двух лет был чемпионом мира по версии WBA. Он завершил карьеру в марте 2017 года.
29-летний Конор Макгрегор — один из наиболее известных спортсменов, выступающих в боях MMA. Макгрегор известен не только успешными выступлениями на ринге, но и эксцентричным поведением.
Бой Макгрегора и 40-летнего Флойда Мэйуэзера, которого считают одним из величайших боксеров в истории, состоится 26 августа. Стороны получат за бой около 100 миллионов долларов.
На одной из пресс-конференций Мэйуэзер и Макгрегор обменялись грубыми ругательствами, а костюм Макгрегора был украшен узором из фраз «Fuck you».

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