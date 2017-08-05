Клип «Despacito» стал самым популярным видео YouTube

Клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» стал самым популярным видео на сервисе YouTube. На момент публикации этого текста у ролика три миллиарда и десять миллионов просмотров.

Luis Fonsi — Despacito ft. Daddy Yankee LuisFonsiVEVO

«Despacito», которая уже стала самой популярной в истории песней на стриминговых сервисах, обогнала клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again», посвященную погибшему актеру Полу Уокеру. «See You Again» стал самым популярным меньше месяца назад, обойдя «Gangnam Style».

Сейчас у «See You Again», загруженной на ютьюб в апреле 2015-го, по-прежнему менее трех миллиардов просмотров. Клип «Despacito» был опубликован в январе 2017 года.

Подробнее о невероятной популярности песни «Despacito» можно почитать в материале «Медузы».