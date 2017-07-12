Канал «Россия 24» заподозрил оппозицию в продвижении спиннеров

В программе «Вести» на канале «Россия 24» вышел сюжет, автор которого ищет связь между популярностью спиннеров — игрушек, вращающихся вокруг своей оси, — и действиями несистемной оппозиции в России. Сюжет «Спиннер: лекарство от стресса, способ обогатиться и игрушка оппозиционеров» вышел 19 июня; в июле на него обратил внимание журналист Алексей Ковалев.

Спиннер: лекарство от стресса, способ обогатиться и игрушка оппозиционеров Россия 24

«Эти игрушки популярны не только у школьников и студентов: уже не раз они были замечены в руках представителей несистемной оппозиции», — сказал ведущий «Вестей» Алексей Казаков и передал слово своему коллеге Николаю Соколову.

Тот, рассказав о популярности спиннеров на Западе, заметил, что в Россию они пришли с запозданием. «Кто так активно продвигает его в массы?» — задумался Соколов и тут же рассказал, что спиннеры продавались на митингах против коррупции 12 июня. «А видеоблогеры за счет его продажи прямо в гуще событий получали , как утверждают, деньги для того, чтобы снимать новые ролики», — продолжил он.

Далее Соколов рассказал, что каналы в интернете, где размещаются ролики со спиннерами, содержат много политики — по мнению сотрудника «России 24», таким образом на канал заманивают «потенциально протестную аудиторию». Закончился сюжет ремаркой о том, что создательница спиннеров Кэтрин Хеттингер не поддерживает власти США, а сайт, который она рекомендует в фейсбуке, заблокирован в России (что это за сайт, неясно).