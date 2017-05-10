Самая популярная игрушка в мире Что такое Fidget Spinner и как она устроена

Знаете, что это?

Фото: Aled Llywelyn / Alamy / Vida Press

Это новый класс игрушек, Fidget Spinner. Wired называет их «новым кубиком Рубика» и «новым тамагочи». The New York Times — «хулахупом поколения Z».

Они стали крайне популярны в 2017 году — настолько, что в начале мая по уровню интереса у пользователей Google догнали президента США Дональда Трампа. А в топе Amazon среди 20 самых популярных игрушек 15 позиций занимают разные версии спиннеров.

Fidget Spinner — это небольшой подшипник, к внутреннему и внешнему кольцам которого прикреплены детали из пластика или другого материала. Пользователь держит пальцами внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Вот как это выглядит на гифке:

У «классического» спиннера три луча, но бывают версии и с двумя лучами, и с четырьмя, и круглой формы. Иногда в концы каждого луча встраивают еще по одному подшипнику, чтобы можно было вращать игрушку не только вокруг центра.

Спиннер еще в 1993 году придумала изобретательница из Флориды Кэтрин Хэттингер. Она рассказала The Guardian, что это произошло «ужасным летом», когда она не могла играть с дочерью из-за миастении — заболевания, характеризующегося очень быстрой утомляемостью мышц. Спиннер позволил ей занять ребенка.

Хэттингер продала несколько тысяч устройств, а в 1999 году запатентовала свое изобретение. Но дальше дело не пошло. Производитель игрушек Hasbro отказался выпускать спиннеры, а в 2005 году истек срок действия патента — у Хэттингер не было денег на его продление.

В последующие годы небольшие компании выпускали спиннеры в качестве терапевтических устройств для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, тревожностью и аутизмом. Но до конца 2016 года их никто не замечал.

fidget spinners finally in stock at walmart pic.twitter.com/9MKTp7Gp5Z — 🅱️laudio (@clcerrillo) May 8, 2017

В канун Нового года Forbes назвал спиннер «офисной игрушкой, которую обязательно нужно купить в 2017 году». Причем издание имело в виду устройства, которые стоили от 139 до 199 долларов. Их называли «айфонами среди настольных игрушек».

В 2017 году купить спиннеры стало куда проще. На том же Amazon теперь обычные версии стоят два-три доллара, а более дорогие — 10-15. В марте и апреле на YouTube стали массово появляться видео с обзорами спиннеров и трюков, которые можно сделать с их помощью. В основном трюки заключаются в том, чтобы заставить игрушку вращаться на нестандартной поверхности — например, на кончике носа или пальце ноги.

TOP 97 Ultimate Fidget Spinner TRICKS Video! (BEST Fidget Spinner Tricks DIY Toy VS Compilation) TOP 5 ALLTIME

В отдельных случаях спиннеры пытаются раскрутить максимально сильно и что-нибудь сломать с их помощью. Например, телефон.

Can 1000 MPH Fidget Spinner Shatter Galaxy S8 Infinity Display? GizmoSlip

Спиннерами увлеклись и подростки, причем настолько, что в некоторых школах США и Великобритании эти игрушки уже запрещены — учителя считают, что они не помогают сконцентрироваться, как обещают производители, а наоборот, отвлекают учеников.

В апреле было продано несколько десятков миллионов спиннеров, но Кэтрин Хэттингер не заработала на них ничего. 62-летняя изобретательница в начале мая запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter и предлагает всем желающим оформить заказы на «классический спиннер». За первые шесть дней удалось собрать чуть больше двух тысяч долларов; цель кампании — 24 тысячи долларов.

Возможно, Хэттингер вдохновилась примером кампании другой популярной сейчас игрушки — кубика для нервных людей. В сентябре братья Марк и Мэтью Маклакланы попытались собрать через Kickstarter 15 тысяч долларов. Собрали больше шести миллионов.