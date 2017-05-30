шапито

Фиджет спиннеры теперь везде: в порно, в еде и в маникюре И в вашем браузере тоже

Meduza
14:04, 30 мая 2017

Фиджет спиннеры — главные игрушки 2017 года («Медуза» подробно рассказывала о них здесь). Они так популярны, что от них невозможно спрятаться. Совсем как от Pokemon Go летом 2016-го. Спиннерами создают музыку, наносят косметику и привлекают любителей необычного порно.

Телефоны

В мае бесплатный симулятор игрушки Finger Spinner занял первую строчку в рейтинге американского App Store. По данным App Annie, по состоянию на 29 мая это приложение было в топ-5 трех десятков стран.

Браузеры

Нет айфона? Теперь можно покрутить спиннер прямо в браузере. И не спрашивайте, какой в этом смысл.

Музыка

Видеоблогер Эндрю Хон решил записать музыку с помощью спиннеров и фиджет кубов. Из игрушек он извлек в основном только щелчки — басовую партию пришлось записывать на компьютере.

FIDGET SPINNER FIDGET CUBE MUSIC
ANDREW HUANG

Гитара

То, чего не сделал Хон, сделали другие: ютьюбер M3RKMUS1C попробовал сыграть спиннером на электрогитаре:

Fidget Spinner on GUITAR! (Fidget Spinner Tricks)
M3RKMUS1C

А Davie504 — на басу.

Fidget Spinner on BASS GUITAR
Davie504

Рекорды

Пользователь ютьюба MrBeast решил безостановочно крутить спиннер 24 часа подряд. Правда, на 13-м часу он уснул и случайно остановил игрушку. Попытка установить рекорд сорвалась.

Spinning A Fidget Spinner For 24 Hours Straight (world record)
MrBeast

Его конкурент LipsyJimmy продержался дольше — но уснул на 18-м часу.

After Spinning a Fidget Spinner for 24 Hours Straight, This Happen
LispyJimmy

«Интерстеллар»

Да, спиннер теперь есть и в «Интерстелларе».

Interstellar — 2017 Update
Joseph Nickson

Порно

Крупнейший порнойсайт PornHub обнаружил в мае резкий рост поисковых запросов, связанных со спиннерами. С 12 по 22 мая такое порно искали 2,5 миллиона раз!

Спрос рождает предложение: на PornHub выложена масса видео, где за двусмысленными названиями скрываются просто чьи-то руки, крутящие спиннер. Но «Медузе» удалось найти и два ролика, вполне похожих на порно. И там фигурируют спиннеры!

Маникюр

Работающий спиннер на ногте — это реально!

FIDGET SPINNER NAILS! WORLDS SMALLEST FIDGET SPINNERS! Galaxy Fidget Spinner DIY for Dolls & Nailart
Natasha Lee

Тиндер

Спиннер можно использовать, чтобы упростить себе знакомства через Tinder. Вот так:

Еда

Печенье в форме спиннера, которое даже крутится!

It's all the rage right now. Introducing the first edible (and kid friendly) #FidgetSpinner. For sure to keep your...

Опубликовано Clearly Cookies 24 мая 2017 г.

Косметика

Бьюти-блогер Джеймс Чарльз показал еще одно полезное свойство спиннеров: ими можно делать контуринг.

A post shared by James Charles (@jamescharles) on

Прическа

Шестилетний мальчик пошел в парикмахерскую и попросил выбрить ему на голове спиннер. Результат:

Стрельба

Возможно, самое полезное, что можно сделать с этой игрушкой: использовать как вращающуюся подставку с мишенью для стрельбы. Обратите внимание: автор видео стреляет по карте сбоку.

FIDGET SPINNER CARD SPLIT TRICK SHOT
22plinkster

Ураган в Москве

    • Усманов судится с Навальным