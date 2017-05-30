шапито
Фиджет спиннеры теперь везде: в порно, в еде и в маникюре И в вашем браузере тоже
Фиджет спиннеры — главные игрушки 2017 года («Медуза» подробно рассказывала о них здесь). Они так популярны, что от них невозможно спрятаться. Совсем как от Pokemon Go летом 2016-го. Спиннерами создают музыку, наносят косметику и привлекают любителей необычного порно.
Телефоны
В мае бесплатный симулятор игрушки Finger Spinner занял первую строчку в рейтинге американского App Store. По данным App Annie, по состоянию на 29 мая это приложение было в топ-5 трех десятков стран.
Браузеры
Нет айфона? Теперь можно покрутить спиннер прямо в браузере. И не спрашивайте, какой в этом смысл.
Музыка
Видеоблогер Эндрю Хон решил записать музыку с помощью спиннеров и фиджет кубов. Из игрушек он извлек в основном только щелчки — басовую партию пришлось записывать на компьютере.
Гитара
То, чего не сделал Хон, сделали другие: ютьюбер M3RKMUS1C попробовал сыграть спиннером на электрогитаре:
А Davie504 — на басу.
Рекорды
Пользователь ютьюба MrBeast решил безостановочно крутить спиннер 24 часа подряд. Правда, на 13-м часу он уснул и случайно остановил игрушку. Попытка установить рекорд сорвалась.
Его конкурент LipsyJimmy продержался дольше — но уснул на 18-м часу.
«Интерстеллар»
Да, спиннер теперь есть и в «Интерстелларе».
Порно
Крупнейший порнойсайт PornHub обнаружил в мае резкий рост поисковых запросов, связанных со спиннерами. С 12 по 22 мая такое порно искали 2,5 миллиона раз!
Спрос рождает предложение: на PornHub выложена масса видео, где за двусмысленными названиями скрываются просто чьи-то руки, крутящие спиннер. Но «Медузе» удалось найти и два ролика, вполне похожих на порно. И там фигурируют спиннеры!
Маникюр
Работающий спиннер на ногте — это реально!
Тиндер
Спиннер можно использовать, чтобы упростить себе знакомства через Tinder. Вот так:
Еда
Печенье в форме спиннера, которое даже крутится!
Косметика
Бьюти-блогер Джеймс Чарльз показал еще одно полезное свойство спиннеров: ими можно делать контуринг.
Прическа
Шестилетний мальчик пошел в парикмахерскую и попросил выбрить ему на голове спиннер. Результат:
Стрельба
Возможно, самое полезное, что можно сделать с этой игрушкой: использовать как вращающуюся подставку с мишенью для стрельбы. Обратите внимание: автор видео стреляет по карте сбоку.