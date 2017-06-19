Ким Кардашьян выпустила свой фиджет спиннер. На нем написано «папочка»

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выпустила свою версию фиджет спиннера — игрушки, которая стала крайне популярной у молодежи весной 2017 года.

Спиннер от Кардашьян сделан в форме золотистого знака доллара. В центре на нем написано «Daddy» («Папочка»). Игрушка стоит 15 долларов (около 870 рублей).

Фиджет спиннер — один из ряда товаров, которые Ким Кардашьян выпустила ко дню отца (отмечался в США 18 июня). На сайте звезды также продаются брелок с ее детской фотографией, носки с надписью «Папочкина девочка», футболки, кепки и чехлы для телефонов с соответствующей символикой.