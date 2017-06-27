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Олег Тиньков заявил, что заплатит клиентам «Тинькофф Банк», если они удалят Telegram. И забыл предупредить банк

Meduza
13:10, 27 июня 2017

27 июня бизнесмен Олег Тиньков заявил, что удалил мессенджер Telegram, назвал его основателя Павла Дурова «быдлом» и пообещал заплатить всем клиентам «Тинькофф Банк», если они последуют его примеру и удалят приложение.

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Недовольные пользователи завалили аккаунт банка в твиттере жалобами и вопросами. Одним не понравилась позиция самого Тинькова, другим — что «Тинькофф Банк» на самом деле не выплачивает деньги за удаление Telegram (да, на это кто-то повелся).

Тяжелее всего приходится консультантам банка, которые убеждают разгневанных клиентов остаться в «Тинькофф».

И одновременно с этим объясняют, что акцию «Удали Telegram — получи деньги» банк не проводит.

23 июня глава Роскомнадзор заявил, что Telegram заблокируют, если его основатель Павел Дуров не согласится зарегистрировать мессенджер как распространитель информации на территории России. Дуров ответил Жарову, что угроза блокировки мессенджера «выглядит как некий саботаж государственных интересов».

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Telegram под угрозой блокировки