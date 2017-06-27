Олег Тиньков заявил, что заплатит клиентам «Тинькофф Банк», если они удалят Telegram. И забыл предупредить банк

27 июня бизнесмен Олег Тиньков заявил, что удалил мессенджер Telegram, назвал его основателя Павла Дурова «быдлом» и пообещал заплатить всем клиентам «Тинькофф Банк», если они последуют его примеру и удалят приложение.

A post shared by Oleg Tinkov (@olegtinkov) on Jun 27, 2017 at 3:07am PDT

Недовольные пользователи завалили аккаунт банка в твиттере жалобами и вопросами. Одним не понравилась позиция самого Тинькова, другим — что «Тинькофф Банк» на самом деле не выплачивает деньги за удаление Telegram (да, на это кто-то повелся).

Тяжелее всего приходится консультантам банка, которые убеждают разгневанных клиентов остаться в «Тинькофф».

Я уже собрался удалить карту ТКС, поскольку, несмотря на высокое качество услуг банка, ваш выпад против нашей свободы морально омерзителен. — sometimes (@weepingguitars) June 27, 2017

как-нибудь сможем переубедить возможно? :( — Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) June 27, 2017

И одновременно с этим объясняют, что акцию «Удали Telegram — получи деньги» банк не проводит.

Подробных комментариев не сможем дать по этому посту. — Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) June 27, 2017

Озвученное предложение не является офертой :( — Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) June 27, 2017

Отметим, что предложение все же поступило не от банка. — Тинькофф Банк (@tinkoff_bank) June 27, 2017

23 июня глава Роскомнадзор заявил, что Telegram заблокируют, если его основатель Павел Дуров не согласится зарегистрировать мессенджер как распространитель информации на территории России. Дуров ответил Жарову, что угроза блокировки мессенджера «выглядит как некий саботаж государственных интересов».