«Что ты творишь и доколе?» Реакция соцсетей на восьмую (и пока самую безумную) серию нового «Твин Пикса»

27 июня вышел восьмой эпизод нового сезона сериала «Твин Пикс». И если после первых серий зрители просто не понимали, что происходит (и даже агент Купер не смог объяснить), то теперь благодарят Дэвида Линча за бессонницу и паранойю. Их недовольство можно понять: сериал становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый «Твин Пикс».

Showtime: Только пусть ответы будут. Расскажи, например, откуда Боб взялся.

Линч: Не вопрос. pic.twitter.com/tRV4Gd1yH5 — Грустный патикиллер (@culture_crab) June 26, 2017

Последняя серия Твин Пикс уже совсем жесть какая-то. По-моему Линч там обкурился полностью и забыл, что он вообще-то сериал снимает — Nadezda Proklova (@alenorr) June 27, 2017

дэвид А ЩАС Я ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ МИНУТ БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ПЕРВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ линч — eeny meeny miny moe (@InnaHJ_) June 27, 2017

хочу поблагодарить Дэвида Линча за приобретённые после восьмой серии паранойю, бессонницу и нервный тик. — ott a tenger (@meykongr) June 26, 2017

С учетом содержания серии это же всё, что можно передать словами. — Tim Catler (@timecatler) June 26, 2017

Хочу спросить у Дэвида Линча, что ты творишь и доколе?! — Бертольд (@v_chistov) June 26, 2017

Блэд Дэвид — мозговая пауза (@huipizdayebatsy) June 26, 2017

Однако англоязычным пользователям твиттера серия очень понравилась.

David Lynch is a god damn genius, that was one of the greatest hours of television I have ever seen.#TwinPeaks pic.twitter.com/8lZM59Ncnr — Jack Napier (@JNapier_) June 27, 2017

I was hopeful Twin Peaks The Return would be good. But I never dreamed it would be this great. Every other show now seems bland. #TwinPeaks pic.twitter.com/FPVKLJAtgL — Tony Field (@TonyJField) June 27, 2017

¯\_(ツ)_/¯