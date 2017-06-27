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«Что ты творишь и доколе?» Реакция соцсетей на восьмую (и пока самую безумную) серию нового «Твин Пикса»

Meduza
11:28, 27 июня 2017

27 июня вышел восьмой эпизод нового сезона сериала «Твин Пикс». И если после первых серий зрители просто не понимали, что происходит (и даже агент Купер не смог объяснить), то теперь благодарят Дэвида Линча за бессонницу и паранойю. Их недовольство можно понять: сериал становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый «Твин Пикс».

Надпись на картинке: «Что за черт»

Однако англоязычным пользователям твиттера серия очень понравилась.

«Дэвид Линч — чертов гений, это была одна из лучших вещей, что я видел на ТВ»
«Я надеялся, что новый „Твин Пикс“ будет хорошим. Но я не представлял, что он будет настолько великим. Теперь другие шоу кажутся банальными»

¯\_(ツ)_/¯

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