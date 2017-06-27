«Что ты творишь и доколе?» Реакция соцсетей на восьмую (и пока самую безумную) серию нового «Твин Пикса»
27 июня вышел восьмой эпизод нового сезона сериала «Твин Пикс». И если после первых серий зрители просто не понимали, что происходит (и даже агент Купер не смог объяснить), то теперь благодарят Дэвида Линча за бессонницу и паранойю. Их недовольство можно понять: сериал становится все больше похож на ранние фильмы режиссера и все меньше — на первый «Твин Пикс».
Showtime: Только пусть ответы будут. Расскажи, например, откуда Боб взялся.— Грустный патикиллер (@culture_crab) June 26, 2017
Линч: Не вопрос. pic.twitter.com/tRV4Gd1yH5
Последняя серия Твин Пикс уже совсем жесть какая-то. По-моему Линч там обкурился полностью и забыл, что он вообще-то сериал снимает— Nadezda Proklova (@alenorr) June 27, 2017
дэвид А ЩАС Я ВАМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЯТИ МИНУТ БУДУ ПОКАЗЫВАТЬ ПЕРВЫЙ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ линч— eeny meeny miny moe (@InnaHJ_) June 27, 2017
Коротко о последней серии Twin Peaks#TwinPeaks #ТвинПикс pic.twitter.com/5DNdrROpWn— Maria Limaeva (@Sea_of_Regrets) June 26, 2017
восьмой эпизод #ТвинПикс просто pic.twitter.com/lZK6WpGjUj— санни джун (@Ghost_of_Soul) June 26, 2017
Это вода. А это колодец. Утоли жажду и уходи. У лошади белые глаза. А внутри темно #твинпикс #TwinPeaks #lynch #линчжарит #огоньку— Ksendrik Llama (@Yuferushka) June 26, 2017
хочу поблагодарить Дэвида Линча за приобретённые после восьмой серии паранойю, бессонницу и нервный тик.— ott a tenger (@meykongr) June 26, 2017
С учетом содержания серии это же всё, что можно передать словами.— Tim Catler (@timecatler) June 26, 2017
Хочу спросить у Дэвида Линча, что ты творишь и доколе?!— Бертольд (@v_chistov) June 26, 2017
Блэд Дэвид— мозговая пауза (@huipizdayebatsy) June 26, 2017
Однако англоязычным пользователям твиттера серия очень понравилась.
David Lynch is a god damn genius, that was one of the greatest hours of television I have ever seen.#TwinPeaks pic.twitter.com/8lZM59Ncnr— Jack Napier (@JNapier_) June 27, 2017
I was hopeful Twin Peaks The Return would be good. But I never dreamed it would be this great. Every other show now seems bland. #TwinPeaks pic.twitter.com/FPVKLJAtgL— Tony Field (@TonyJField) June 27, 2017
¯\_(ツ)_/¯