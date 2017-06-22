Новый, третий сезон «Твин Пикса» Дэвида Линча становится все запутаннее, а у легендарного агента Купера в нем появляются целых два двойника. По просьбе «Медузы» Егор Москвитин встретился с актером Кайлом Маклахленом в Амстердаме, чтобы выяснить, что же все-таки происходит в сериале. Впрочем, понятнее не стало.

— Агент Купер говорил, что каждый день нужно делать себе маленький подарок. Вы сами следуете этому правилу? Что сегодня себе подарили?

— В каком-то смысле следую, да. Например, обязательно нахожу время, чтобы выпить чашку кофе или вот съесть печенье (ест печенье) — но так, чтобы действительно насладиться им. У меня очень хорошо получается остановиться, отвлечься от работы на минуту и, знаете, просто перезарядиться. А затем вернуться к делам и полностью сфокусироваться на том, что важно.

— 25 лет назад вы сидели в гостях у Дэвида Леттермана и рассказывали удивительную историю про Дэвида Линча. Мол, он пришел к вам домой, чтобы сфотографировать вашу лестницу. И вот он взял кусочек проволоки, поставил на ступени детскую куклу, двух солдатиков, наклеил им на головы жвачку — и только потом сделал фото. Скажите, а были столь же безумные истории во время съемок нового «Твин Пикса»?

— О. Ну, Дэвид… да, он возился с разными вещами, если хотел добавить что-то к сцене, обычно это был какой-то элемент дизайна. Он мог потратить на это довольно много времени. Он сделал кое-что. Я не могу рассказать, потому что это как раз будет в следующем эпизоде. Но он работал над кое-чем для одного из персонажей. И в течение нескольких дней никто не знал, что он делает, — пока, наконец, он не сдался и не сказал, что это и для чего оно. И мы тогда подумали: «А, хорошо, теперь понятно». Также я думаю, это он придумал форму корабля, который находится сверху стеклянной коробки, парящей в пространстве.

— Линч и [сценарист Марк] Фрост привнесли в «Твин Пикс» многое из личного опыта, особенно из юности. А вам как-то пригодилось то обстоятельство, что вы росли в маленьком городке Якима — в том же штате Вашингтон, где находится Твин Пикс?

— Маленький город, это правда. Он находится где-то в долине реки. Много сельского хозяйства, плодового хозяйства. Нет такой альпийской атмосферы, как в Твин Пиксе, где повсюду деревья, а в чащах — совы. Но это совершенно точно был маленький городок, в котором жили интересные, необычные и эксцентричные персонажи. Думаю, только этим Твин Пикс и напоминал мне о малой родине — странными, необычными людьми.

Николь Лалиберт и Кайл Маклахлен (не в роли агента Купера). Кадр из третьего сезона «Твин Пикса» Suzanne Tenner / Showtime / «Амедиатека»

— Вы еще два года назад жаловались, что понятия не имеете, как вновь взаимодействовать с агентом Купером — ведь прошло столько лет и он наверняка изменился. И вдруг выясняется, что у вас сразу три персонажа. Расскажите о своем знакомстве с каждым из них.

— Я был очень заинтригован этими новыми персонажами и в то же время немного смущен предложением сыграть разные версии Купера. Знаете, это как честь, которой ты не достоин: ведь было понятно, что Дэвид не может избавиться от меня в роли Купера, но был ли он уверен, что я справлюсь с двумя другими героями? Думаю, он все же это чувствовал, потому что очень помог мне в создании Даги. Это ведь очень наивный персонаж, и его можно наполнять, как пустой сосуд. Чем мы и занялись вместе с Дэвидом — и он дал время нащупать этого персонажа. А затем мы нашли и другого персонажа — Мистера Си. Работа над ним началась не изнутри, как с Даги, а снаружи. Правильная прическа, грязь на лице, все эти маленькие штрихи то тут, то там — и вот оно, человек родился.

— А что с самим Купером? Вы помните свои чувства, когда 26 лет назад прочитали сценарий и поняли, что душу Купера захватит дух зла — Боб?

— Знаете, когда я впервые читал сценарий нового сезона, мне тоже было интересно: а с чего они начнут историю? И мне казалось, что единственный вариант — это оттолкнуться от того, что Дэйл Купер вот уже двадцать пять лет живет с этой одержимостью Бобом. Это ведь та история, которую Дэвид и Марк хотели рассказать еще тогда — но у них не было шанса. Так что меня очень взбудоражила возможность посмотреть с нового ракурса на старого персонажа. Да это даже и не ракурс, а новый персонаж, и этот персонаж, как стихия.

— Кажется, ваш агент Купер — последний положительный герой на кабельном телевидении. Что бы ни случилось, он сохраняет оптимизм и веру в людей. Чуть ли не все остальные герои на современном телевидении — циничные, мрачные, подавленные и жестокие люди, взять хоть Уолтера Уайта из «Во все тяжкие». Как думаете, почему телевидение за четверть века изменилось именно в эту сторону?

— Так ведь и с «Твин Пиксом» происходит то же самое. Думаю, люди любили оригинальный сериал именно за это — не только за множество эксцентричных персонажей, но и за то, что его главный герой, тоже будучи эксцентричным, всегда оставался позитивным и оптимистичным, умел видеть хорошее в людях.

Но при этом, знаете, «Твин Пикс» ведь не превращался в сказку. Он был чудаковатым, но вполне реалистичным. Поэтому в новом сезоне мы сами себе бросили вызов: Купер, которого все так любят, оказался на периферии. Теперь и нам, и зрителям приходится иметь дело с новым героем, Даги — интересным, забавным и обаятельным, но совершенно не похожим на того Купера, которого мы помним. Уже можно сказать, что публика реагирует на эту подмену положительно — но в то же время им всем интересно, а когда же вернется настоящий Купер?

— А мне интересно, кого бы из вымышленных агентов ФБР этот настоящий Купер взял себе в напарники? Может быть, Фокса Малдера? Или Клариссу Старлинг?

— Кого бы я взял к себе в партнеры? Я сейчас почти не смотрю детективные сериалы. Можно окунуться совсем в прошлое? Помните сериал «Облава» (Dragnet)? Я не знаю, помнит ли его хоть кто-нибудь, кроме меня, но я бы взял на задание парней из этого шоу. Мне кажется, это было бы забавно. Может, детектива Джо Фрайдэй (главный герой «Облавы» — прим. «Медузы»)?

Twin Peaks

— Шоураннер «Остаться в живых» Дэймон Линделоф как-то сравнил старый «Твин Пикс» с рок-звездой, скончавшейся в 27 лет. Кого из рок-звезд вам напоминает новый «Твин Пикс»?

— Из тех, кто еще жив? Я бы сказал: Трент Резнор[, лидер Nine Inch Nails]. Вообще, Дэвид привлекал самых разных музыкантов к работе — [лидера Pearl Jam] Эдди Веддера, например. Но у Трента есть эта темнота, в нем самом и в его музыке, и эта темнота напоминает о «Твин Пиксе». Мне кажется, новый «Твин Пикс» — это мрачная версия прежнего сериала, поэтому если с кем и сравнивать, то с Резнором. А у Эдди Веддера, напротив, есть оптимизм. Он жизнерадостный внутри. Трент, возможно, тоже, но я просто не знаком с ним так хорошо, а вот Эдди я немного знаю.

— Вы рассказывали, что все шоураннеры, с которыми вы работали после «Твин Пикса» (Маклахлен снимался в «Отчаянных домохозяйках», «Сексе в большом городе» и «Как я встретил вашу маму»), повторяли вам одно и то же: «Твин Пикс» заставил их поверить, что на телевидении нет ничего невозможного. Как думаете, какой урок индустрия извлечет уже из этого — нового — сезона?

— Ну, я думаю примерно тому же, чему уже научил «Твин Пикс»: такие шоу, если они успешны, дают возможность людям, которые принимают решения о запуске новых сериалов — например, главам студий, — просто взять и сказать: «Хорошо, мы можем это сделать». И они становятся более открытыми к необычным идеям, мне кажется. И это заслуга «Твин Пикс».

Так что мы приоткрыли здесь окно возможностей. И тогда, и сейчас. Посмотрим. [Продюсер] Дэвид Невинс из Showtime поставил на нас, и мне кажется, он рад тому, как все получается. Но ставки есть ставки, и он понимал, что идет на большой риск.

— Новый «Твин Пикс», кажется, такой запутанный еще и потому, что в нем нет одного ключевого вопроса, на который нужно искать ответ. В первом сезоне и половине второго сезона этот вопрос звучал понятно: «Кто убил Лору Палмер?»

— Стойте, Лора Палмер мертва?

— Вам виднее! А можете дать нам подсказку и сформулировать главный вопрос нового сезона?

— Надо подумать… Давайте так: кто такой Даги? (Смеется.)

Кайл Маклахлен Егор Москвитин

— Спасибо, и последний вопрос. Где за пределами Твин Пикса вы пробовали самый лучший кофе?

— О! Я сегодня выпил очень хороший кофе здесь, в Амстердаме. Вот, смотрите, я даже сделал фотографию. (Показывает на телефоне фотографию из заведения Dam Good Coffee, а потом, нарушив протокол интервью, разрешает сфотографировать себя — прим. «Медузы».) И это был чертовски хороший кофе!

P. S. В тот же день Кайл Маклахлен записал в своем инстаграме небольшое видео про эту кофейню.