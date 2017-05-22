«ВКонтакте» начал предупреждать о спойлерах в «Твин Пиксе» (и выпустил странные стикеры с героями сериала)

В социальной сети «ВКонтакте» появились предупреждения о спойлерах третьего сезона «Твин Пикса». Мировая премьера сериала состоялась 21 мая в США и 22 мая в России.

Система предупреждений работает только в «умной» ленте и будет действовать несколько дней. Ключевые слова для алгоритма выбирал сервис «Амедиатека».

Также «ВКонтакте» совместно с «Амедиатекой» выпустил набор стикеров, посвященный «Твин Пиксу». Однако узнать в стикерах героев сериала достаточно сложно (особенно агента Купера).