Компания Apple строит в Чикаго новый Apple Store. И он будет похож на Macbook! Крыша магазина сделана из металла, который используют для изготовления корпуса яхт. Материал имитирует поверхность ноутбука. На него даже поместили логотип компании.

Finishing Touches on Downtown Apple Store DNAinfo Chicago

По информации DNA Chicago, дизайном нового Apple Store занимается лондонское бюро Foster + Partners. Площадь магазина составит 20 тысяч квадратных метров. В нем будут прозрачные стены и два этажа. В компании не уточняют, когда именно магазин откроется.