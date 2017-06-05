Apple показала «умную» колонку с Siri

Apple представила «умную» колонку, то есть динамик с голосовым помощником. Продукт назвали HomePod.

На самом деле, в HomePod не один динамик, а несколько. Кроме того, там установлен такой же процессор, как в iPhone 7.

Колонка понимает команду «Привет, Siri», и может ставить ту музыку, что вы попросите (если есть подписка на Apple Music), а также показывать погоду, ставить будильник, устанавливать напоминания, рассказывать новости и так далее.

Колонка будет стоить 349 долларов. В США, Великобритании и Австралии продажи начнутся в декабре. В других странах — в 2018 году.