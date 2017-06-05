Покажет ли Apple колонку со встроенной Siri? А новый MacBook? Конференция WWDC-2017. Онлайн

С 5 июня в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) будет проходить ежегодная конференция для разработчиков WWDC, которую проводит Apple. Конференция традиционно начнется с презентации, на которой топ-менеджеры компании покажут новые продукты — обычно это обновления macOS и iOS, а также, вероятно, улучшенные версии компьютеров и айпадов. А еще журналисты ждут от Apple «умную колонку» со встроенной Siri. «Медуза» будет следить за мероприятием в прямом эфире и расскажет обо всем, что покажет Apple. Прямо из Калифорнии!

Презентация начнется в 20:00 по Москве.