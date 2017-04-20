Apple создала искусственный пот, чтобы тестировать часы

Корпорация Apple создала искусственный пот, чтобы проверять, как часы Apple Watch ведут себя при контакте с кожей человека. Об этом рассказывается на сайте, посвященном участию корпорации в защите окружающей среды.

Apple объясняет, что в состав нержавеющей стали и других сплавов входит никель. Так как у многих людей возникает аллергическая реакция на никель, компания проверяет, как быстро этот металл может попадать в человеческий пот из деталей Apple Watch.

Для тестирования часы и отдельные элементы опускают в банки с искусственным потом, а затем ставят их в инкубатор, поддерживающий температуру человеческого тела. Ремешки, например, держат в таких условиях неделю, а затем исследуют их.

Из чего состоит искусственный пот, компания не раскрывает. В марте 2016 года Apple показала робота Liam, который разбирает старые айфоны, вытаскивая из него детали, которые можно использовать повторно. Компания рассказывает, что из ста тысяч iPhone 6 робот извлекает почти две тонны алюминия, 800 килограммов меди, 1,3 килограмма золота и 400 грамм металлов платиновой группы. Алюминий из разобранных айфонов используется в производстве корпусов Mac mini.