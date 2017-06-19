Что ждет Арью, Брана, Серсею и Джона Сноу? Самые интересные теории фанатов о седьмом сезоне «Игры престолов» (осторожно, спойлеры!)

﻿Осторожно, спойлеры! (но это не точно)

Согласно теории, в в восьмой серии шестого сезона Бродяжка на самом деле убила Арью и забрала ее лицо. Именно поэтому Якен Хгар сказал ей, что она наконец стала «никем». В это же время лицо Бродяжки появилось в Черно-белом доме, как будто бы она умерла.

«То, как она ходит, как ведет себя, — это все свойственно Бродяжке, не Арье. Также она пользуется правой рукой, несмотря на то, что Арья — левша».

16 июня в журнале Empire назвали настоящее имя Джона Сноу — Джейехерис Таргариен. Таким образом подтверждается теория о том, что Сноу — сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена, а также племянник Дейенерис.

«Я думаю, Дейенерис в итоге умрет. Серия книг называется „Песнь Льда и Пламени“, и большинство думает, что это о Старках и Таргариенах. Но мне кажется, что речь идет об одном персонаже — Джоне. Он и лед, и пламя. Технически, именно Джон наследник Железного трона. Как мне кажется, Дейенерис захватит трон и решит, что весь Вестерос принадлежит ей по праву крови. Она очень гордая женщина, и не позволит кому-то еще покуситься на то, что принадлежит только ей. В конце концов, Дейенерис — настоящая Таргариен, а Джон всего лишь какой-то бастард. Они сразятся с Королем Ночи и отбросят белых ходоков [за стену]. Однако Сноу решит заключить мирный договор с Королем — вместо того, чтобы сражаться с ходоками за стеной. Дейенерис же захочет их полностью уничтожить. Они не смогут договориться, и Дейенерис атакует Джона. Победа останется за Джоном».

Бран — варг, и он может переселяться в животных. В предыдущем сезоне мальчик научился вселяться и в людей — он контролировал Ходора.

«В десятой серии четвертого сезона трехглазый ворон говорит Брану: „Ты больше никогда не будешь ходить, но ты будешь летать“. Бран вселится в одного из драконов Дейенерис, чтобы противостоять белым ходокам. Моя теория состоит в том, что Дрогон станет опасным, и Бран вмешается, чтобы помочь, и станет контролировать Дрогона»

Несколько пользователей Reddit высказали теорию о том, что Бран — путешественник во времени. Согласно первому предположению, Бран возвращается в прошлое в виде ворона.

«В первом сезоне служанка дома Старков Нэн рассказывала маленькому Брану, лежащему в постели, сказки, в то же время в окне появился ворон. Я уверен, ворон — это Бран, который понял, что Нэн может что-то знать о белых ходоках. Поэтому он в виде ворона вернулся в прошлое, чтобы узнать, как победить ходоков».

Другой пользователь считает, что Бран и есть предводитель белых ходоков. По его мнению, пророчество трехглазого ворона означало не то, что Бран вселится в дракона, а то, что он научится путешествовать во времени и быть не просто наблюдателем (как раньше), а изменять события. Пользователь предполагает, что во время одного из таких прыжков сила, которой владеет Бран, создала Ночного Короля.

«Это объясняет, почему только Ночной Король может видеть Брана, когда тот путешествует во времени. Он просто смотрит на себя. И, как мы знаем, у Ночного Короля тоже есть кое-какие силы. Также это объясняет, почему Ночной Король так смотрит на Джона Сноу во время сражений».

Также он думает, что голоса, которые мерещились Безумному королю Эйрису Таргариену, были на самом деле криками Брана.

Квиберн — бывший мейстер, которого лишили титула за таинственные эксперименты над людьми. В Королевской гавани он с разрешения Серсеи создает из раненого Григора «Горы» Клигана монстра. Согласно теории, «Гора» убьет Серсею по приказу Квиберна.

«Квиберн — единственный, кто контролирует „Гору“. Его методы загадочны, но мы знаем, что его лишили цепи мейстера за то, что он углубился в темные искусства (возможно, некромантию). Одна сцена указывает на это. Когда Квиберн и Серсея вместе выходят из комнаты, Григор следует за Квиберном, вместо того, чтобы идти по пятам за Серсеей. Мне казалось, он охраняет своего настоящего хозяина больше, чем свою королеву».

Роберт Баратеон — король Семи королевств и бывший муж Серсеи, погибший в первом сезоне.

«В „Игре престолов“ умирали все, до кого дотрагивался Роберт Баратеон. Когда мы впервые видим его, он приветствует Старков. Он трогает Неда, Кейтилин, Робба и Рикона. В следующий раз он дотрагивается до двух людей — Ланселя и Серсеи. Лансель уже мертв. Если теория верна, значит ли это, что Серсея — следующая?».