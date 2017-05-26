Старки из «Игры престолов» воссоединились! Но пока только на обложке журнала

Журнал Entertainment Weekly к выходу седьмого сезона «Игры престолов» воссоединил всех членов семьи Старк. Правда, пока это произошло только для фотосессии. Воссоединятся ли Старки в сериале, неизвестно.

На обложку попали Санса, Бран, Джон Сноу и Арья — единственные члены семьи Старк, которые остались в живых к седьмому сезону.

Long live the Starks! We’ve reunited Jon, Sansa, Arya and Bran for our #GameOfThrones covers this week: https://t.co/Wqk8xvjesu pic.twitter.com/5qUJz1kJ9d — Entertainment Weekly (@EW) May 25, 2017

Также издание The Telegraph подтвердило, что восьмой (финальный) сезон «Игры престолов» станет самым коротким за всю историю сериала. В него войдет всего шесть эпизодов. Финал «Игры престолов» запланирован на 2018 год. В седьмом сезоне будет семь серий — первая выйдет 16 июля 2017 года.