Вышел первый трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал первый полноценный трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов». Первая серия сезона выйдет 16 июля.

В начале ролика Серсея Ланнистер говорит (вероятно, своему брату Джейме): «Враги на востоке, враги на западе, враги на востоке, враги на юге, враги на севере. Что бы ни стояло на нашем пути, мы одолеем». Кроме того, в трейлере предположительно показан момент прибытия в Вестерос Дейенерис Таргариен.