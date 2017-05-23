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Дейенерис, подросший дракон и Арья на коне: новые кадры седьмого сезона «Игры престолов»

Meduza
09:32, 23 мая 2017

Журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры седьмого сезона «Игры престолов». И они впечатляют!

Дейенерис верхом на драконе Дрогоне, который заметно подрос.

Арья Старк на коне.

И Джон Сноу тоже.

Остальные снимки можно посмотреть здесь.

Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 16 июля 2017 года.

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