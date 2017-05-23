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Дейенерис, подросший дракон и Арья на коне: новые кадры седьмого сезона «Игры престолов»
Журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры седьмого сезона «Игры престолов». И они впечатляют!
Дейенерис верхом на драконе Дрогоне, который заметно подрос.
"The brave men didn't kill dragons. The brave men rode them." pic.twitter.com/xRQwjAkCcu— Game of Photos (@gamofphoto) May 23, 2017
Арья Старк на коне.
She is back to home! pic.twitter.com/KLhkAjkRH5— Game of Photos (@gamofphoto) May 23, 2017
И Джон Сноу тоже.
Остальные снимки можно посмотреть здесь.
Первая серия седьмого сезона «Игры престолов» выйдет 16 июля 2017 года.