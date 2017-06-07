Нейросеть научили превращать наброски в портреты. Но вместо людей у нее получаются монстры!

Разработчики сервиса pix2pix, превращающего наброски в фотографии, научили нейросеть создавать изображения людей. В качестве примера создатели сервиса приводят вот такой портрет:

Однако на деле работа нейросети не так идеальна. Наброски обычных пользователей она превращает в настоящих монстров. Вот что получилось у редакции «Медузы»:

Ранее онлайн-сервис представил четыре нейросети, которые обучены на четырех типах объектов — зданиях, сумках, обуви и кошках. Изображения кошек и сумок, созданных по наброскам, выглядели не менее ужасно.