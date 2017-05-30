Камерный оркестр исполнил музыку, написанную нейросетью «Яндекса» под Скрябина

Сотрудники «Яндекса» Алексей Тихонов и Иван Ямщиков создали нейросеть, генерирующую музыку в разных стилях. Эта программа написала несколько треков в стиле Александра Скрябина — в этом году исполнилось 145 лет со дня рождения композитора.

После этого композитор и эксперт по творчеству Скрябина Мария Чернова написала аранжировку и свела вместе треки нейросети, создав единую композицию. Ее исполнили на конференции YaC в Москве.

Главную партию на терменвоксе сыграл Петр Термен — правнук создателя музыкального инструмента Льва Термена. Ему аккомпанировал камерный оркестр.

Свет и графику для видеоряда, который сопровождал исполнение, тоже сочинила программа. На видео выступление Петра Термена и оркестра начинается на отметке 1:38.