шапито
Американский подросток научил нейросеть читать рэп. Канье Уэст больше не нужен
17-летний Робби Бэррат из Западной Вирджинии научил нейросеть генерировать рэп на основе текстов Канье Уэста.
Подросток запрограммировал нейросеть и загрузил в нее 6000 строк из песен Канье. По словам Бэррата, сначала искусственный интеллект просто менял строчки местами, но впоследствии научился самостоятельно создавать песни.
С помощью синтезатора речи Бэррат наложил получившиеся тексты на бит. И они качают!
Фото в анонсе: Jonathan Brady / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA