шапито

Американский подросток научил нейросеть читать рэп. Канье Уэст больше не нужен

Meduza
10:31, 20 марта 2017

17-летний Робби Бэррат из Западной Вирджинии научил нейросеть генерировать рэп на основе текстов Канье Уэста.

Подросток запрограммировал нейросеть и загрузил в нее 6000 строк из песен Канье. По словам Бэррата, сначала искусственный интеллект просто менял строчки местами, но впоследствии научился самостоятельно создавать песни.

С помощью синтезатора речи Бэррат наложил получившиеся тексты на бит. И они качают!

Neural Network Written Rap Song
Robbie Barrat
Neural Network Generated Rap, V2
Robbie Barrat

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Фото в анонсе: Jonathan Brady / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jonathan Brady / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA