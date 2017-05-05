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Премьер Канады Джастин Трюдо надел на официальный прием носки с дроидами из «Звездных войн»

Meduza
15:38, 5 мая 2017

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился 4 мая с коллегой из Ирландии Эндой Кенни. И так как этот день традиционно считается «днем „Звездных войн“», Трюдо решил надеть особенные носки.

Джастин Трюдо и Энда Кенни на встрече в Монреале, 4 мая 2017 года
Фото: Paul Chiasson / The Canadian Press / AP / Scanpix / LETA

Приглядитесь: это не просто два разных ярких носка. На одной ноге у Трюдо изображен дроид R2-D2, а на другом — C-3PO.

Трюдо выложил фотографию своих носков с подписью: «Это те носки, что вы ищете». Это отсылка к фразе Оби-Вана Кеноби «это не те дроиды, что вы ищете», которую он сказал в эпизоде IV «Звездных войн».

Это не те дроиды, что вы ищете.
Ivan Kuzmitsky

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