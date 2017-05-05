шапито
Премьер Канады Джастин Трюдо надел на официальный прием носки с дроидами из «Звездных войн»
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретился 4 мая с коллегой из Ирландии Эндой Кенни. И так как этот день традиционно считается «днем „Звездных войн“», Трюдо решил надеть особенные носки.
Приглядитесь: это не просто два разных ярких носка. На одной ноге у Трюдо изображен дроид R2-D2, а на другом — C-3PO.
These are the socks you’re looking for. #MayTheFourthBeWithYou#GuerreDesÉtoiles pic.twitter.com/AXTQkgmkYH— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 4, 2017
Трюдо выложил фотографию своих носков с подписью: «Это те носки, что вы ищете». Это отсылка к фразе Оби-Вана Кеноби «это не те дроиды, что вы ищете», которую он сказал в эпизоде IV «Звездных войн».