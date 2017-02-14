Премьер Канады Трюдо устоял перед фирменным рукопожатием Трампа

Президент США Дональд Трамп любит во время рукопожатия тянуть руку на себя, ставя собеседника в неудобное положение — на это попадались многие мужчины, с которыми он здоровался. А премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось терпеть рукопожатие Трампа почти 20 секунд.

Trumpʼs awkward handshakes with world leaders CNN

Но премьер Канады Джастин Трюдо оказался более подкованным, чем его коллеги. 13 февраля он встретился с Трампом, и во время рукопожатия твердо держал руку. Поэтому Трампу не удалось перетянуть ее на себя.

President Trump welcomes Canadian Prime Minister Justin Trudeau to the White House. https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/5TcpyDfZx5 — ABC News (@ABC) 13 февраля 2017 г.

А еще Трюдо очень выразительно посмотрел на протянутую Трампом ладонь. И все решили, что канадский премьер уже посмотрел видео с Абэ.