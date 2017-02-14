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Премьер Канады Трюдо устоял перед фирменным рукопожатием Трампа

Meduza
14:22, 14 февраля 2017

Президент США Дональд Трамп любит во время рукопожатия тянуть руку на себя, ставя собеседника в неудобное положение — на это попадались многие мужчины, с которыми он здоровался. А премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось терпеть рукопожатие Трампа почти 20 секунд.

Trumpʼs awkward handshakes with world leaders
CNN

Но премьер Канады Джастин Трюдо оказался более подкованным, чем его коллеги. 13 февраля он встретился с Трампом, и во время рукопожатия твердо держал руку. Поэтому Трампу не удалось перетянуть ее на себя.

А еще Трюдо очень выразительно посмотрел на протянутую Трампом ладонь. И все решили, что канадский премьер уже посмотрел видео с Абэ.

Фото:  Kevin Dietsch / Sipa USA / Scanpix / LETA

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