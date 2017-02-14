Премьер Канады Трюдо устоял перед фирменным рукопожатием Трампа
Президент США Дональд Трамп любит во время рукопожатия тянуть руку на себя, ставя собеседника в неудобное положение — на это попадались многие мужчины, с которыми он здоровался. А премьер-министру Японии Синдзо Абэ пришлось терпеть рукопожатие Трампа почти 20 секунд.
Но премьер Канады Джастин Трюдо оказался более подкованным, чем его коллеги. 13 февраля он встретился с Трампом, и во время рукопожатия твердо держал руку. Поэтому Трампу не удалось перетянуть ее на себя.
President Trump welcomes Canadian Prime Minister Justin Trudeau to the White House. https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/5TcpyDfZx5— ABC News (@ABC) 13 февраля 2017 г.
А еще Трюдо очень выразительно посмотрел на протянутую Трампом ладонь. И все решили, что канадский премьер уже посмотрел видео с Абэ.