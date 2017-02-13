Комик выкупил рекламу на любимых каналах Трампа, чтобы рассказать ему о Женевских конвенциях

Дональд Трамп очень любит смотреть телевизор. СМИ уже обращали внимание, что он пишет в твиттер что-то, о чем только что сказали в его любимых программах — например, про рост преступности в Чикаго.

Here was the graphic on The O'Reilly Factor just over an hour before Trump started tweeting Chicago crime statistics https://t.co/KMYxDiRHOa pic.twitter.com/NwPXeIT3G2 — Michael Calderone (@mlcalderone) January 25, 2017

Про это даже шутили в утренней программе Fox & friends: ведущие попросили Трампа поморгать светом в Белом доме, если он смотрит их. И Трамп якобы поморгал! (На самом деле, это была постановка).

This is too funny... the @FoxandFriends team said on air:



Hey @realDonaldTrump, if you're watching, turn some lights on and off!



Well.. pic.twitter.com/Rdiu5N7tfX — Harlan Z. Hill (@Harlan) January 27, 2017

Любовью президента США к ТВ воспользовались авторы сатирической программы Last Week Tonight. 12 февраля ее ведущий Джон Оливер больше 20 минут рассказывал зрителям о том, что Трамп постоянно говорит неправду.

Оливер отметил, что Трамп соврал даже о погоде на своей инаугурации: избранный президент утверждал, что дождь хотел было пойти, но бог не позволил ему этого сделать. На деле же дождь шел — из-за этого зрителям пришлось закутаться в полиэтиленовые плащи.

Some of us are sad today, but others had a great time playing peekaboo with a plastic sheet. pic.twitter.com/yOE0RJkNx8 — Kashana (@kashanacauley) January 20, 2017

Но Трамп, скорее всего, не смотрит шоу Оливера. Поэтому авторы его шоу решили действовать хитрее: они выкупили рекламу на каналах Fox News, MSNBC и CNN, которые любит Трамп.

Главный герой таких роликов — ковбой. По утрам (с 8:30 до 9:00) он будет рассказывать зрителю о глобальном потеплении; о том, что убийство семей террористов нарушает Женевские конвенции; и даже о том, чем отличаются вилки на обеденном столе.