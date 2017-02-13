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Комик выкупил рекламу на любимых каналах Трампа, чтобы рассказать ему о Женевских конвенциях

Meduza
16:29, 13 февраля 2017

Дональд Трамп очень любит смотреть телевизор. СМИ уже обращали внимание, что он пишет в твиттер что-то, о чем только что сказали в его любимых программах — например, про рост преступности в Чикаго.

Про это даже шутили в утренней программе Fox & friends: ведущие попросили Трампа поморгать светом в Белом доме, если он смотрит их. И Трамп якобы поморгал! (На самом деле, это была постановка).

Любовью президента США к ТВ воспользовались авторы сатирической программы Last Week Tonight. 12 февраля ее ведущий Джон Оливер больше 20 минут рассказывал зрителям о том, что Трамп постоянно говорит неправду.

Оливер отметил, что Трамп соврал даже о погоде на своей инаугурации: избранный президент утверждал, что дождь хотел было пойти, но бог не позволил ему этого сделать. На деле же дождь шел — из-за этого зрителям пришлось закутаться в полиэтиленовые плащи.

Но Трамп, скорее всего, не смотрит шоу Оливера. Поэтому авторы его шоу решили действовать хитрее: они выкупили рекламу на каналах Fox News, MSNBC и CNN, которые любит Трамп.

Главный герой таких роликов — ковбой. По утрам (с 8:30 до 9:00) он будет рассказывать зрителю о глобальном потеплении; о том, что убийство семей террористов нарушает Женевские конвенции; и даже о том, чем отличаются вилки на обеденном столе.

Trump vs. Truth: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
LastWeekTonight
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