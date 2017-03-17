Чендлер из «Друзей» рассказал, как бил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в школе

Актер Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда учился в школе.

«Мой друг Крис Мюррей вспомнил, что, вообще-то, мы били Джастина Трюдо в пятом классе», — признался Перри. По словам актера, он не гордится этим поступком, потому что «это была настоящая зависть».

Matthew Perry Beat Up Canadian Prime Minister Justin Trudeau Jimmy Kimmel Live

Перри добавил, что, хоть отец Трюдо и занимал должность премьер-министра, а мать Перри работала его пресс-секретарем, Джастин был «единственным ребенком в школе, которого мы могли побить».