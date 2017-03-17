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Чендлер из «Друзей» рассказал, как бил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в школе
Актер Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела рассказал, что избивал нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда учился в школе.
«Мой друг Крис Мюррей вспомнил, что, вообще-то, мы били Джастина Трюдо в пятом классе», — признался Перри. По словам актера, он не гордится этим поступком, потому что «это была настоящая зависть».
Перри добавил, что, хоть отец Трюдо и занимал должность премьер-министра, а мать Перри работала его пресс-секретарем, Джастин был «единственным ребенком в школе, которого мы могли побить».
Мэттью Перри — американо-канадский актер, прославившийся ролью Чендлера в сериале «Друзья».