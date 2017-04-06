«Он вам не Тимон»: фильм-расследование о богатстве мультяшного суриката

В начале марта 2017 года Фонд борьбы с коррупцией выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон», в котором рассказывалось о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Месяц спустя авторы развлекательного проекта «Smetana TV» выпустили пародию — фильм «Он вам не Тимон».

В ролике утверждается, что мультяшный сурикат и друг Пумбы не так уж прост: с одной стороны, он дружит со львом Симбой, которому помог прийти к власти; с другой — обожает роскошь. Диктор говорит, что звери уже устроили акции протеста, требуя ответа от Тимона, но тот оказался слишком занят — катался на лыжах.