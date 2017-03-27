Медведев на лыжах и другие мемы о протестах против коррупции. Они не заканчиваются

Митинги против коррупции, прошедшие 26 марта во многих российских городах, заметно оживили интернет-пользователей: в соцсетях появились десятки мемов по мотивам протестов и реакции властей на них. «Медуза» продолжает следить за лучшими шутками на эту тему. Первая часть подборки — здесь.

Шутили и о том, что государственные СМИ предпочли не заметить массовые протесты.

А также высмеивали комментарий Дмитрия Медведева, который он оставил в инстаграме 26 марта. По словам премьер-министра, день, когда тысячи россиян требовали его отставки, прошел неплохо: он катался на лыжах.

Раз в год решили с пацанами на лыжах покататься, вернулись, а в Твиттере о каких-то митингах пишут. pic.twitter.com/RRQbIjCOVl — Тайная ложа (@not_XDDD_NOT) March 27, 2017

@tvrain Скорее всего ему плохо,если он катается на лыжах без снега... pic.twitter.com/AO4K328bwK — Регина Шмелькова (@regina53656) March 27, 2017

Их превосходительство Димон Тосканский в воскресенье на лыжах кататься изволили. — Ivan Semyonov (@Sem7ser) March 27, 2017

На Reddit уже начали фотошопить одну из главных фотографий задержаний.

Наконец, мемы публиковали даже те, кто были против протестов. Они, в частности, высмеивали обещание Алексея Навального подать жалобу в Европейский суд по правам человека за каждого, кого задержат на митингах, приводя в пример компенсацию в 10 тысяч долларов.

когда догоняешь автозак на котором увезли твоих друзей, потому что тоже нужны $10000 pic.twitter.com/FErV6pC9DC — фрнтшк (@frant_nevolskiy) March 27, 2017