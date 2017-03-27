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Медведев на лыжах и другие мемы о протестах против коррупции. Они не заканчиваются

Meduza
09:54, 27 марта 2017

Митинги против коррупции, прошедшие 26 марта во многих российских городах, заметно оживили интернет-пользователей: в соцсетях появились десятки мемов по мотивам протестов и реакции властей на них. «Медуза» продолжает следить за лучшими шутками на эту тему. Первая часть подборки — здесь.

Спасибо, Сергей Семёнович!

Опубликовано Юрой Абраевым 26 марта 2017 г.
Roman Mun
Из канала La Qeque

Шутили и о том, что государственные СМИ предпочли не заметить массовые протесты.

А также высмеивали комментарий Дмитрия Медведева, который он оставил в инстаграме 26 марта. По словам премьер-министра, день, когда тысячи россиян требовали его отставки, прошел неплохо: он катался на лыжах.

На Reddit уже начали фотошопить одну из главных фотографий задержаний.

Наконец, мемы публиковали даже те, кто были против протестов. Они, в частности, высмеивали обещание Алексея Навального подать жалобу в Европейский суд по правам человека за каждого, кого задержат на митингах, приводя в пример компенсацию в 10 тысяч долларов.

Из канала La Qeque

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