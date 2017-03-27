Медведев на лыжах и другие мемы о протестах против коррупции. Они не заканчиваются
Митинги против коррупции, прошедшие 26 марта во многих российских городах, заметно оживили интернет-пользователей: в соцсетях появились десятки мемов по мотивам протестов и реакции властей на них. «Медуза» продолжает следить за лучшими шутками на эту тему. Первая часть подборки — здесь.
March 27, 2017
Спасибо, Сергей Семёнович!Опубликовано Юрой Абраевым 26 марта 2017 г.
Шутили и о том, что государственные СМИ предпочли не заметить массовые протесты.
А также высмеивали комментарий Дмитрия Медведева, который он оставил в инстаграме 26 марта. По словам премьер-министра, день, когда тысячи россиян требовали его отставки, прошел неплохо: он катался на лыжах.
НЕПЛОХО, НА ЛЫЖАХ ПОКАТАЛСЯ pic.twitter.com/QTrfHh4PXm— 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) March 26, 2017
Раз в год решили с пацанами на лыжах покататься, вернулись, а в Твиттере о каких-то митингах пишут. pic.twitter.com/RRQbIjCOVl— Тайная ложа (@not_XDDD_NOT) March 27, 2017
@tvrain Скорее всего ему плохо,если он катается на лыжах без снега... pic.twitter.com/AO4K328bwK— Регина Шмелькова (@regina53656) March 27, 2017
Их превосходительство Димон Тосканский в воскресенье на лыжах кататься изволили.— Ivan Semyonov (@Sem7ser) March 27, 2017
На Reddit уже начали фотошопить одну из главных фотографий задержаний.
Наконец, мемы публиковали даже те, кто были против протестов. Они, в частности, высмеивали обещание Алексея Навального подать жалобу в Европейский суд по правам человека за каждого, кого задержат на митингах, приводя в пример компенсацию в 10 тысяч долларов.
когда догоняешь автозак на котором увезли твоих друзей, потому что тоже нужны $10000 pic.twitter.com/FErV6pC9DC— фрнтшк (@frant_nevolskiy) March 27, 2017
March 26, 2017
Когда Димон загоняет тебя делать уроки pic.twitter.com/gvztGXESDy— Митрофан Абырвалг (@lolgamestream) March 26, 2017