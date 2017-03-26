Многие российские СМИ (почти) не заметили массовых протестов. И топ «Яндекса» тоже

Некоторые российские СМИ фактически не заметили многотысячных протестных акций , которые прошли в десятках городов и сопровождались сотнями задержаний . В топе новостей «Яндекса» сообщения о происходящем на улицах тоже почти не появлялись. При этом было немало СМИ, которые подробно рассказывали о протестах и действиях полиции. «Медуза» показывает, как в разгар событий выглядели главные страницы ключевых изданий.

Агентства

Частное агентство «Интерфакс» публиковало сообщения о протестных акциях на месте ключевых новостей.

Сайт информагентства «Интерфакс»

На главной странице сайта информагентства ТАСС новость о протестных акциях была помещена в боковой колонке ленты новостей.

Сайт информагентства ТАСС

На главной страницы сайта РИА «Новости» сообщений о проходящих протестных акциях в центре Москвы не было вовсе.

Сайт МИА «Россия сегодня» (РИА «Новости»)

Интернет-СМИ

На сайтах «Газеты.ру», «Ленты.ру», Rambler News Service новости о протестных акциях публиковались в общей ленте новостей, а место основных материалов занимали в основном внешнеполитические события.

Сайт Gazeta.ru

Сайт Lenta.ru

Сайт Rambler News Service

Главным материалом на сайте «Лайфа» в момент проведения протестных акций в крупных городах России стал текст «Тупая марсияшка: фантастические твари с Красной планеты или друзья космонавтов». Газета «Известия» поставила на первое место комментарий сенатора Франца Клинцевича о ситуации с участием России в музыкальном конкурсе «Евровидение», а сайт журнала Forbes предлагал посмотреть фотогалерею о самых необычных концертных залах Европы.

Сайт Life.ru

Сайт газеты «Известия»

Сайт журнала Forbes

Сайт «Федерального агентства новостей», которое, по утверждению РБК, контролирует бизнесмен Евгений Пригожин

Сайт газеты «Комсомольская правда»

Сайт Regnum.ru

Сайты «Ведомостей», «Коммерсанта», РБК, Republic и других изданий уделили протестам основное внимание.

Сайт газеты «Коммерсант»

Сайт РБК

Сайт Republic

Сайт газеты «Ведомости»

Сайты телеканалов

На сайте Первого канала главной была новость «В Татарстане пьяная родственница пациента ранила ножом врача скорой помощи»; в то же время на сайте Vesti.ru, принадлежащего госхолдингу ВГТРК, главной темой было задержание Алексея Навального. Массовые задержания на Пушкинской площади стали основной новостью на сайте «Общественного телевидения России», созданного по распоряжению Дмитрия Медведева. Телеканал «Дождь» тоже внимательно следил за происходящим на улицах.

Сайт Первого канала. Раздел «Новости»

Сайт государственного холдинга ВГТРК

Скриншот сайта телеканала НТВ

Сайт телеканала Russia Today

Сайт телеканала «Дождь»

Сайт телеканала ТВЦ

Сайт «Общественного телевидения России», созданного по решению Дмитрия Медведева

Сайт телеканала Euronews, акционером которого является холдинг ВГТРК

Сайт телеканала «Царьград-ТВ»





Сайты радио

Радиостанции «Эхо Москвы» и Business FM оперативно освещали происходящее в центре Москвы и других крупных городах.

Сайт радиостанции «Эхо Москвы»

Сайт Bfm.ru

Сайт радиостанции «Вести» (ВГТРК)

Городские медиа

Большинство московских изданий, принадлежащих мэрии, не заметило протестный акций; телеканал «Москва 24» уделял внимание освещению фестиваля «Ворвись в весну». Однако новость о протестах разместил сайт «Wi-fi в метро», а издание The Village вело прямую трансляцию.

Сайт The Village

Сайт телеканала «Москва 24»

Сайт Wi-fi.ru

Топ «Яндекса»

В федеральном топе новостей «Яндекса» около 15:50 лидировала новость о статье министра иностранных дел Украины Павла Климкина с обвинениями в адрес России, которая была опубликована в британской газете The Guardian. На странице сервиса «Яндекс.Новости» при этом можно было обнаружить только новость об «эвакуации бизнес-центра на юге Москвы» (в нем находится офис Фонда борьбы с коррупцией), а также сообщение «Неизвестные распылили газ в центре Москвы». Сведения о протестных акциях в центре столицы в федеральном топе новостей «Яндекса» появилось лишь около 17:10, спустя три часа после начала «гуляний» — «МВД: в митинге в центре Москвы участвуют около 8000 человек»; причем на странице сервиса «Яндекс.Новости» эта новость находилась не в топе, а занимала 3-е место в разделе «Происшествия» (около 17:15 место новости в топе «Яндекса» и сервисе «Яндекс.Новости» синхронизировалось).

«Топ все время меняется. Сюжеты о митингах выходили в топ сегодня несколько раз, началось с потока сообщений из Владивостока, сюжет „Антикоррупционные митинги проходят в крупных городах России“ находился в топ-5 на главной странице между 12:00 и 13:00, — заявили „Медузе“ в пресс-службе „Яндекса“. — При ранжировании сюжетов в „Яндекс.Новостях“ учитывается не только количество сообщений в сюжете, но также состав источников, плотность потока информации и время сообщений. Кроме того, в определенной степени учитывается и вес других сюжетов по данной теме. Однако алгоритмы сервиса не объединяют сюжеты, отражающие разные аспекты события — или происходящие в разных регионах, в один. В целом, по темам, связанным с митингами, было большое количество сообщений, сюжеты по теме входили в топ, но потом их вытесняли другие сюжеты».

В московском топе «Яндекса» в воскресенье днем лидировала новость об открытии фестиваля «Ворвись в весну». Около 16:30 ее сменила новость с предупреждением о гололеде. Первоисточником стала заметка, опубликованная в 15:51 муниципальной газетой «Москва.Центр»; спустя час новость о грядущем гололеде опубликовали еще 111 изданий, большинство из них — СМИ, принадлежащие управам столичных районов.