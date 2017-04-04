Медведев и компот: как в соцсетях отреагировали на ответ премьера Навальному

Дмитрий Медведев 4 апреля ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Расследование премьер-министр охарактеризовал как «чушь и какие-то бумажки», а также отметил, что оно похоже на компот.

МЕДВЕДЕВ ВПЕРВЫЕ ОТВЕТИЛ НАВАЛЬНОМУ 04.04.2017 МИТИНГИ Good Cat

В твиттере тут же запустили небольшой флешмоб, участники которого описывали разные явления в системе координат Медведева.

Премьер - это чушь и какие-то 70 миллиардов — Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2017

Конституция - это чушь и какие-то бумажки — 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) April 4, 2017

Жизнь – это чушь и какие-то проблемки — SH (@ArtyomShapurin) April 4, 2017

Айфон – это чушь и какие-то микросхемки — Джони Айв (@JonnyIve_Rus) April 4, 2017

вокруг чушь и какие-то людишки — Ruzana (@Ruzayan) April 4, 2017

Медведев назвал пенсии россиян чушью и какими-то бумажками — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) April 4, 2017

- Чушь и какие-то бумажки

- А у Вас точно юридическое образование? — Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2017

Оправдания Медведева - это чушь и какие-то уточки — Голубые ели (@mudaki_official) April 4, 2017

Кажется, никто не понял, почему Медведев сравнил расследование именно с компотом.

@IoannZH Как оценивает Медведев: отлично, хорошо, компот — Вагапов Сергей (@VagapovSA) April 4, 2017

Когда принесли компот pic.twitter.com/OwURfqyQcQ — Никита Лихачёв (@Niketas) April 4, 2017

Что-то ваша водочка похожа на компот, — отметил Дмитрий Медведев — RIP Новости (@riarip) April 4, 2017

Он вам не компот.https://t.co/kY7bt5sd8P — Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) April 4, 2017

больше фотографий Медведева с компотом pic.twitter.com/zfSw1IW6e6 — Алексей Абанин (@aban_in) April 4, 2017

Запретят компот-то или наоборот? Замучился ловить сигналы власти. — Держи передачу (@Boogaard_2) April 4, 2017

Компот — это чушь и какие-то ягоды. — Покемон ВьетКафе (@sikorochka) April 4, 2017

Возможно, речь вообще шла про бездомного по прозвищу Компот, который когда-то проучил наглого школьника.

А чо сразу компот то? pic.twitter.com/V6weu9qfe5 — Денис Никитин (@NikitinYar) April 4, 2017

Или под компотом имелось в виду вино с тосканской винодельни.

Компот, скорее, смахивает на вино. Тосканское https://t.co/oQ69iDzLu3 — бубенчики леонардо (@Chisatansama) April 4, 2017

Отдельно комментаторы отмечали, что заявление Медведева прозвучало на мясоперерабатывающем комбинате «Тамбовский бекон».

Об этом он рассказал, выступая на заводе «Тамбовский бекон» — Dasha Poligaeva (@Poligaeva) April 4, 2017

Тамбов. Бекон. Компот. — Атипичный карильон (@pianowell_) April 4, 2017

Тамбоовский бекон

Ветер северный

Навальный накопал

Зла немерянно

Но не компот обычно губит

А в кроссовках в автозак — чушь и какие-то бума (@mitrofanbelov) April 4, 2017

Тот случай, когда ты расстаешься со всем своим прошлым, выступая на заводе "Тамбовский бекон". — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) April 4, 2017

Заодно припомнили другие его крылатые выражения — «денег нет, но вы держитесь» и «русиано».

Компот из Русиано — dmitriy blinnikov (@discojournalist) April 4, 2017