Медведев и компот: как в соцсетях отреагировали на ответ премьера Навальному
Дмитрий Медведев 4 апреля ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Расследование премьер-министр охарактеризовал как «чушь и какие-то бумажки», а также отметил, что оно похоже на компот.
В твиттере тут же запустили небольшой флешмоб, участники которого описывали разные явления в системе координат Медведева.
Премьер - это чушь и какие-то 70 миллиардов— Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2017
Конституция - это чушь и какие-то бумажки— 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) April 4, 2017
Жизнь – это чушь и какие-то проблемки— SH (@ArtyomShapurin) April 4, 2017
Айфон – это чушь и какие-то микросхемки— Джони Айв (@JonnyIve_Rus) April 4, 2017
вокруг чушь и какие-то людишки— Ruzana (@Ruzayan) April 4, 2017
Медведев назвал пенсии россиян чушью и какими-то бумажками— Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) April 4, 2017
- Чушь и какие-то бумажки— Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2017
- А у Вас точно юридическое образование?
Оправдания Медведева - это чушь и какие-то уточки— Голубые ели (@mudaki_official) April 4, 2017
Кажется, никто не понял, почему Медведев сравнил расследование именно с компотом.
@IoannZH Как оценивает Медведев: отлично, хорошо, компот— Вагапов Сергей (@VagapovSA) April 4, 2017
Когда принесли компот pic.twitter.com/OwURfqyQcQ— Никита Лихачёв (@Niketas) April 4, 2017
Что-то ваша водочка похожа на компот, — отметил Дмитрий Медведев— RIP Новости (@riarip) April 4, 2017
Он вам не компот.https://t.co/kY7bt5sd8P— Аня Литвиненко (@Litvinenko_aa1) April 4, 2017
больше фотографий Медведева с компотом pic.twitter.com/zfSw1IW6e6— Алексей Абанин (@aban_in) April 4, 2017
Запретят компот-то или наоборот? Замучился ловить сигналы власти.— Держи передачу (@Boogaard_2) April 4, 2017
Компот — это чушь и какие-то ягоды.— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) April 4, 2017
Возможно, речь вообще шла про бездомного по прозвищу Компот, который когда-то проучил наглого школьника.
А чо сразу компот то? pic.twitter.com/V6weu9qfe5— Денис Никитин (@NikitinYar) April 4, 2017
Или под компотом имелось в виду вино с тосканской винодельни.
Компот, скорее, смахивает на вино. Тосканское https://t.co/oQ69iDzLu3— бубенчики леонардо (@Chisatansama) April 4, 2017
Отдельно комментаторы отмечали, что заявление Медведева прозвучало на мясоперерабатывающем комбинате «Тамбовский бекон».
Об этом он рассказал, выступая на заводе «Тамбовский бекон»— Dasha Poligaeva (@Poligaeva) April 4, 2017
Тамбов. Бекон. Компот.— Атипичный карильон (@pianowell_) April 4, 2017
Тамбоовский бекон— чушь и какие-то бума (@mitrofanbelov) April 4, 2017
Ветер северный
Навальный накопал
Зла немерянно
Но не компот обычно губит
А в кроссовках в автозак
Тот случай, когда ты расстаешься со всем своим прошлым, выступая на заводе "Тамбовский бекон".— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) April 4, 2017
Заодно припомнили другие его крылатые выражения — «денег нет, но вы держитесь» и «русиано».
Компот из Русиано— dmitriy blinnikov (@discojournalist) April 4, 2017
- Денег нет, но вы держитесь! Если хотите, могу вам дать какие-то бумажки. На компот! - ответил ДАМ на обвинения Навального.— не Рон Уизли (@not_RW) April 4, 2017