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Медведев и компот: как в соцсетях отреагировали на ответ премьера Навальному

Meduza
14:09, 4 апреля 2017

Дмитрий Медведев 4 апреля ответил на обвинения в коррупции, прозвучавшие в фильме Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». Расследование премьер-министр охарактеризовал как «чушь и какие-то бумажки», а также отметил, что оно похоже на компот.

МЕДВЕДЕВ ВПЕРВЫЕ ОТВЕТИЛ НАВАЛЬНОМУ 04.04.2017 МИТИНГИ
Good Cat

В твиттере тут же запустили небольшой флешмоб, участники которого описывали разные явления в системе координат Медведева.

Кажется, никто не понял, почему Медведев сравнил расследование именно с компотом.

Возможно, речь вообще шла про бездомного по прозвищу Компот, который когда-то проучил наглого школьника.

Или под компотом имелось в виду вино с тосканской винодельни.

Отдельно комментаторы отмечали, что заявление Медведева прозвучало на мясоперерабатывающем комбинате «Тамбовский бекон».

Заодно припомнили другие его крылатые выражения — «денег нет, но вы держитесь» и «русиано».

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