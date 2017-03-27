В Киеве к «Евровидению» отремонтировали станцию метро. Получилось кривовато

К музыкальному конкурсу «Евровидение» в Киеве отремонтировали станцию метро Левобережная. На ремонт станции метрополитен выделил более 24 миллионов гривен (51 миллион рублей). Но что-то пошло не так.

Жители города жалуются, что ремонт сделан некачественно. «Ремонт делали к "Евровидению", чтобы гости города не так пугались нашего метро. Как видите, вышло ужасно», - написал киевлянин Алексей Соболев.

Журналист Евгений Лешан отмечает, что новые двери не подходят для инвалидов - они слишком узкие, и человек на инвалидной коляске не сможет проехать между ними.

Позже киевский метрополитен ответил на жалобы жителей города. Пресс-служба метро заявила, что ремонт еще не закончен, а все недочеты будут дорабатываться.