Земля 2.0 размером с пиксель. NASA сделало гифку с планетами из системы TRAPPIST-1

NASA опубликовало снимки системы TRAPPIST-1, в которой находятся семь экзопланет, похожих на Землю.

W. Stenzel / NASA Ames

Ученые смонтировали 60 фотографий, сделанных телескопом «Кеплер», в одну гифку. Анимация показывает, как меняется система в течение часа.

В центре гифки — красный карлик TRAPPIST-1. Мелькающие пиксели — это планеты, которые вращаются вокруг звезды.

G. Barentsen / NASA Ames

Система TRAPPIST-1 находится в 39 световых годах от Земли. В феврале 2017 года сотрудники NASA объявили о том, что в системе найдено семь похожих на Землю экзопланет. На всех экзопланетах может быть жидкая вода, но на трех из них найти ее вероятнее, чем на остальных.