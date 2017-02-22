Астрономы нашли новые планеты, похожие на Землю. На всех может быть вода

NASA 20 февраля объявила о пресс-конференции, посвященной «открытиям за пределами Солнечной системы». Немедленно появились конспирологические теории об инопланетянах. 22 февраля выяснилось, что все же дело не в инопланетянах. Астрономы нашли похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них найти ее вероятнее, чем на остальных.

Красный карлик TRAPPIST-1 в созвездии Водолея расположена в 39 световых годах. В 2016 году астрономы при помощи наземного телескопа обнаружили три планеты, которые вращаются вокруг этой звезды.

После этого астрономы исследовали TRAPPIST-1 при помощи космического телескопа «Спитцер» и обнаружили . На всех из них может быть вода. «Это настоящий сюрприз», — заявил бельгийский астроном Микель Жийон. Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но никогда они не были так похожи на Землю.

NASA VR: On the Surface of Planet TRAPPIST 1-d (360 view) NASA Jet Propulsion Laboratory

Про найденные планеты известно немного. Как заявил Микель Жийон, «их атмосфера может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной». Ученые знают только приблизительные размеры планет — планеты похожи на Землю. Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия. Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли.

JPL—Caltech / NASA

В августе 2016 года астрономы объявили, что нашли планету у ближайшей к Земле звезды. Планета называется Проксима b; она вращается вокруг звезды Проксима Центавра, которая расположена в Альфа Центавра.

За все время исследования ученые подтвердили существование 3,4 тысячи планет вне Солнечной системы. Их общее число оценивается в 100-400 миллиардов.