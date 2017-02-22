Покорителю экзопланет Рекламный постер TRAPPIST-1e от NASA

Астрономы в ходе пресс-конференции 22 февраля объявили об обнаружении сразу семи планет, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1 и похожих на Землю. На них может быть жидкая вода — а значит, и жизнь! NASA сразу выпустило красочный постер, приглашающих космических путешественников отправиться на TRAPPIST-1e, четвертую экзопланету системы.

NASA-JPL / Caltech

NASA завлекает путешественников следующим текстом: «Где-то в 40 световых годах от Земли расположена планета TRAPPIST-1e, которая предлагает невероятный вид: блестящие объекты в красном небе, которые маячат как увеличенные и уменьшенные копии нашей Луны. Но это не Луны. Это другие планеты размером с Землю в потрясающей планетной системе за пределами нашей.

Эти семь каменистых миров жмутся вокруг своей маленькой, тусклой, красной звезды, как семья вокруг костра. На любой из них может оказаться жидкая вода, но эта планета, четвертая от звезды TRAPPIST-1, находится в обитаемой зоне — там, где обнаружение жидкой воды наиболее вероятно».

Бонус: видео о звезде TRAPPIST-1 и ее экзопланетах.

ESOcast 96: Ultracool Dwarf and the Seven Planets European Southern Observatory (ESO)