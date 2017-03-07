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«По тротуару на коньках»: улицы Москвы превратились в каток после ледяного дождя

Коммерсант
08:18, 7 марта 2017

В Москве вечером 6 марта прошел ледяной дождь. Из-за осадков улицы города превратились в настоящий каток — их покрыло ледяной коркой.

По городу совершенно невозможно передвигаться — и автомобилистам, и пешеходам.

Пользователи твиттера жалуются, что коммунальщики не посыпают песком тротуары, а врачи шутят про популярность травмпунктов.

Пингвин: «Скользи»

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