«По тротуару на коньках»: улицы Москвы превратились в каток после ледяного дождя

В Москве вечером 6 марта прошел ледяной дождь. Из-за осадков улицы города превратились в настоящий каток — их покрыло ледяной коркой.

Публикация от i_see_you (@bezvystypov) Мар 6 2017 в 10:28 PST

По городу совершенно невозможно передвигаться — и автомобилистам, и пешеходам.

А как ты добрался сегодня?) #лед#утро#каток#москва#дмитровская#асфальт#пешком#весна#март A post shared by Alexandra Sergeeva (@gllinga) on Mar 6, 2017 at 10:51pm PST

Вечернее катание на коньках #ледянойдождь #скользко #осторожно #сзао #вечер #москва A post shared by nickfly (@nickfly) on Mar 6, 2017 at 1:17pm PST

Пользователи твиттера жалуются, что коммунальщики не посыпают песком тротуары, а врачи шутят про популярность травмпунктов.

Гололёд на улице знатный.



Такой день весь год кормит,как говорит наш заведующий. — умеренный врач (@dr_Semenich) March 7, 2017

Видел в Москве сейчас мужика, ехавшего по тротуару на коньках. Это единственный правильный способ передвижения сегодня. — Олег Козловский (@kozlovsky) March 7, 2017

Коротко о погоде в Москве pic.twitter.com/1HPU6ePNxQ — Манежка (@manegka) March 6, 2017

я: "с детства мечтал научиться садиться на шпагат". гололёд: "не вопрос, братан". — Юля Григорьева (@Savacic1960) February 25, 2017

Гололёд в Москве. Мужик купил пачку соли и сыпет ее на дорожку) pic.twitter.com/VCnsayffxa — Alex Melnichenko (@starmel3000) March 7, 2017