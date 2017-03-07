«По тротуару на коньках»: улицы Москвы превратились в каток после ледяного дождя
В Москве вечером 6 марта прошел ледяной дождь. Из-за осадков улицы города превратились в настоящий каток — их покрыло ледяной коркой.
По городу совершенно невозможно передвигаться — и автомобилистам, и пешеходам.
Пользователи твиттера жалуются, что коммунальщики не посыпают песком тротуары, а врачи шутят про популярность травмпунктов.
Гололёд на улице знатный.— умеренный врач (@dr_Semenich) March 7, 2017
Такой день весь год кормит,как говорит наш заведующий.
Видел в Москве сейчас мужика, ехавшего по тротуару на коньках. Это единственный правильный способ передвижения сегодня.— Олег Козловский (@kozlovsky) March 7, 2017
Коротко о погоде в Москве pic.twitter.com/1HPU6ePNxQ— Манежка (@manegka) March 6, 2017
я: "с детства мечтал научиться садиться на шпагат". гололёд: "не вопрос, братан".— Юля Григорьева (@Savacic1960) February 25, 2017
Гололёд в Москве. Мужик купил пачку соли и сыпет ее на дорожку) pic.twitter.com/VCnsayffxa— Alex Melnichenko (@starmel3000) March 7, 2017
хочу выпустить собянина погулять по плиточке в центре— прекрасное создание (@vlkvsl) March 7, 2017
в гололёд