«Подштанники — великая вещь»: как москвичи реагируют на -25
В Москву пришли морозы. 6 января температура в столице опустилась до минус 25 градусов. В ближайшие дни станет еще холоднее — температура упадет до минус 35 градусов. И не привыкшие к таким морозам москвичи не могут смириться с этим.
Этот кокос только что узнал, что в ближайшие пару дней будет лежать на уличном прилавке в Москве pic.twitter.com/G4ed3vR2Zb— Красная Псарня (@50pets) January 6, 2017
вышел на улицу и, грех сказать, понял, что имел в виду Бродский, талдычивший про "экзистенциальный холод"— Igor Kirienkov (@eternal_riot) January 6, 2017
Тот самый момент, когда идёшь сегодня в магазин. pic.twitter.com/lqdjFKWxbX— Vasily Esmanov (@vasilyesmanov) January 6, 2017
На берег немецкого города выбило киндер-сюрприз и лего, а на берег Москвы — минус тридцать.— Михаил Кафанов (@AveMisha) January 6, 2017
подштанники - великая вещь— Катя Семенова ♥ (@coldsemenova) January 6, 2017
Отдельное сочувствие у москвичей вызывают домашние животные.
Минус 35 — не самый сильный мороз, который был в Москве. В 1978 году температура опускалась до минус 37, а абсолютный минимум для Москвы — минус 42 градуса. Да и в других регионах России температура бывает гораздо ниже, и местные жители не только не жалуются, но и едят мороженое на улице.
москвичи опять ноют— обыски и выемки (@SimonKostin) January 6, 2017