Когда на улице -23… Либо научитесь правильно готовить свою кошку, либо прибавьте отопление #вмосквемороз #новыйгод #холодно #ойморозмороз #кошка #кошатники #лысаякошка#египетскаякошка #сфинкс #петербургскийсфинкс #кошказамерзла #домахолодно

A photo posted by Скирка Дмитрий (@ikriks) on Jan 6, 2017 at 12:25am PST