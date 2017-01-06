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«Подштанники — великая вещь»: как москвичи реагируют на -25

Meduza
12:32, 6 января 2017

В Москву пришли морозы. 6 января температура в столице опустилась до минус 25 градусов. В ближайшие дни станет еще холоднее — температура упадет до минус 35 градусов. И не привыкшие к таким морозам москвичи не могут смириться с этим.

Отдельное сочувствие у москвичей вызывают домашние животные.

Минус 35 — не самый сильный мороз, который был в Москве. В 1978 году температура опускалась до минус 37, а абсолютный минимум для Москвы — минус 42 градуса. Да и в других регионах России температура бывает гораздо ниже, и местные жители не только не жалуются, но и едят мороженое на улице.

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