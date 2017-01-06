В Москву пришли морозы. 6 января температура в столице опустилась до минус 25 градусов. В ближайшие дни станет еще холоднее — температура упадет до минус 35 градусов. И не привыкшие к таким морозам москвичи не могут смириться с этим.

Этот кокос только что узнал, что в ближайшие пару дней будет лежать на уличном прилавке в Москве pic.twitter.com/G4ed3vR2Zb — Красная Псарня (@50pets) January 6, 2017

вышел на улицу и, грех сказать, понял, что имел в виду Бродский, талдычивший про "экзистенциальный холод" — Igor Kirienkov (@eternal_riot) January 6, 2017

Тот самый момент, когда идёшь сегодня в магазин. pic.twitter.com/lqdjFKWxbX — Vasily Esmanov (@vasilyesmanov) January 6, 2017

На берег немецкого города выбило киндер-сюрприз и лего, а на берег Москвы — минус тридцать. — Михаил Кафанов (@AveMisha) January 6, 2017

подштанники - великая вещь — Катя Семенова ♥ (@coldsemenova) January 6, 2017

Отдельное сочувствие у москвичей вызывают домашние животные.

Минус 35 — не самый сильный мороз, который был в Москве. В 1978 году температура опускалась до минус 37, а абсолютный минимум для Москвы — минус 42 градуса. Да и в других регионах России температура бывает гораздо ниже, и местные жители не только не жалуются, но и едят мороженое на улице.