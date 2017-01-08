«Солнце голову напечет»: в соцсетях обсуждают велопарад в 30-градусный мороз
Утром 8 января в Москве стартовал велопарад. Власти Москвы не стали отменять или переносить мероприятие, несмотря на сильные морозы.
По данным Gismeteo, утром в Москве было минус 28 градусов. Изначально предполагалось, что в велопробеге примет участие до пяти тысяч человек, но из-за холодов количество людей, рискнувших прокатиться на велосипеде, сократилось до нескольких сотен. Пользователи соцсетей их героизма не оценили.
ничего особенного, просто участник московского зимнего велопарада pic.twitter.com/s1wTdOCEEM— Oksana Baulina (@oksana_baulina) January 8, 2017
Хан Соло участвует в Московском велопараде.— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) January 7, 2017
8 января, 2017 год pic.twitter.com/rtjFaNrGSs
Завтра на велопараде будет перепись, у тех, кто не придёт, летом будут отбирать велосипеды— Смирнов (@sssmirnov) January 7, 2017
к велопараду готов! pic.twitter.com/cMiomOrE3R— недруги за бугром (@Lndcalling) January 8, 2017
@izagni Велопарад пройдет ночью, потому, что днем жарко- солнце голову напечет.— деревня Дураково (@willi_rusland) January 8, 2017
Поспорил с Собяниным на бутылочку Remy Martin V.S.O.P.— Кот Путина (@VVPutin_cat) January 7, 2017
Слабо ли ему провести велопарад в Москве при -30 С.
Завтра посмотрим.
❄️🌨️🌧️❄️🌨️Праздник «Хрустальные яйца»: 8 января Московский Велопарад состоится при любой погоде… pic.twitter.com/jQ67DA7cU5— Рита:) (@rita08971) January 8, 2017
Почему их не задерживают за закрытые лица на массовой акции? https://t.co/GLsnMggPe5— Plushev (@plushev) January 8, 2017
Участие в велопараде будет приравнено к успешному прохождению медкомиссии в военкомате, нашей армии нужны смелые и здоровые люди.— водка и мельдоний (@treugolny_hui) January 8, 2017
Если власти Москвы захотят, и в июле пройдёт многотысячный парад лыжников.— Ivan Semyonov (@Sem7ser) January 8, 2017
- Идущие на смерть приветствуют тебя! - кричали мэру велосипедисты.— ivan davydov (@ivan_f_davydov) January 8, 2017
У России два союзника: велопарад и мороз— Сталингулаг (@StalinGulag) January 8, 2017