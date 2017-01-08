шапито

«Солнце голову напечет»: в соцсетях обсуждают велопарад в 30-градусный мороз

Meduza
10:09, 8 января 2017

Утром 8 января в Москве стартовал велопарад. Власти Москвы не стали отменять или переносить мероприятие, несмотря на сильные морозы.

По данным Gismeteo, утром в Москве было минус 28 градусов. Изначально предполагалось, что в велопробеге примет участие до пяти тысяч человек, но из-за холодов количество людей, рискнувших прокатиться на велосипеде, сократилось до нескольких сотен. Пользователи соцсетей их героизма не оценили.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться