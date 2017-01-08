«Солнце голову напечет»: в соцсетях обсуждают велопарад в 30-градусный мороз

Утром 8 января в Москве стартовал велопарад. Власти Москвы не стали отменять или переносить мероприятие, несмотря на сильные морозы.

По данным Gismeteo, утром в Москве было минус 28 градусов. Изначально предполагалось, что в велопробеге примет участие до пяти тысяч человек, но из-за холодов количество людей, рискнувших прокатиться на велосипеде, сократилось до нескольких сотен. Пользователи соцсетей их героизма не оценили.

ничего особенного, просто участник московского зимнего велопарада pic.twitter.com/s1wTdOCEEM — Oksana Baulina (@oksana_baulina) January 8, 2017

Хан Соло участвует в Московском велопараде.

8 января, 2017 год pic.twitter.com/rtjFaNrGSs — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) January 7, 2017

Завтра на велопараде будет перепись, у тех, кто не придёт, летом будут отбирать велосипеды — Смирнов (@sssmirnov) January 7, 2017

к велопараду готов! pic.twitter.com/cMiomOrE3R — недруги за бугром (@Lndcalling) January 8, 2017

@izagni Велопарад пройдет ночью, потому, что днем жарко- солнце голову напечет. — деревня Дураково (@willi_rusland) January 8, 2017

Поспорил с Собяниным на бутылочку Remy Martin V.S.O.P.

Слабо ли ему провести велопарад в Москве при -30 С.

Завтра посмотрим. — Кот Путина (@VVPutin_cat) January 7, 2017

❄️🌨️🌧️❄️🌨️Праздник «Хрустальные яйца»: 8 января Московский Велопарад состоится при любой погоде… pic.twitter.com/jQ67DA7cU5 — Рита:) (@rita08971) January 8, 2017

Почему их не задерживают за закрытые лица на массовой акции? https://t.co/GLsnMggPe5 — Plushev (@plushev) January 8, 2017

Участие в велопараде будет приравнено к успешному прохождению медкомиссии в военкомате, нашей армии нужны смелые и здоровые люди. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) January 8, 2017

Если власти Москвы захотят, и в июле пройдёт многотысячный парад лыжников. — Ivan Semyonov (@Sem7ser) January 8, 2017

- Идущие на смерть приветствуют тебя! - кричали мэру велосипедисты. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) January 8, 2017