Московские власти решили не отменять велопарад из-за 30-градусных морозов

Велопарад, который планируется провести в Москве 8 января, не будет отменен или перенесен на другую дату, несмотря на морозную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

По данным сервиса Gismeteo, 8 января температура воздуха в Москве опустится примерно до минус 30 градусов по Цельсию. Утром ожидается минус 32 градуса.