Московские власти решили не отменять велопарад из-за 30-градусных морозов
Велопарад, который планируется провести в Москве 8 января, не будет отменен или перенесен на другую дату, несмотря на морозную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.
По данным сервиса Gismeteo, 8 января температура воздуха в Москве опустится примерно до минус 30 градусов по Цельсию. Утром ожидается минус 32 градуса.
«Погодные условия не повлияют на сроки проведения мероприятия», — сказал собеседник агентства.
Московский велопарад, как сообщается на сайте городского департамента транспорта, будет проведен «в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах».
Власти Москвы предполагают, что в параде примут участие около пяти тысяч человек, в том числе из Петербурга, Новосибирска и некоторых других городов. Они проедут на велосипедах от 3-й Фрунзенской улицы по набережным до Кремля и обратно. Пробег начнется 8 января в 11:00, сбор участников назначен на 10:00.