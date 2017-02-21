Помощник депутата Госдумы внедрился в группу алкоголиков ради «Боярышника»

Помощник депутата Госдумы от «Единой России» Максима Иванова во время командировки в Екатеринбург отправился на закупку «Боярышника». Таким образом он решил проверить, насколько легко можно купить спиртосодержащие суррогаты.

Как рассказал Иванов, его помощник неряшливо оделся, «прополоскал горло коньяком» и пошел к месту, где собираются местные алкоголики.

«Спросил мужиков, где „боярки“ взять можно, выпить охота. Мужики ответили, что в магазинах шкалик сейчас не найти, „прикрыли торговлю из-за облав Роспотребнадзора“. В ходе доверительной беседы с любителями употребить в рабочее время выяснилось, что в настоящее время торговля переместилась в квартиры и дома: даешь авторитетному „синяку“ деньги на шкалик, и он приносит тебе в условленное место требуемое количество», — написал Иванов.

Помощник депутата выяснил, что «Боярышник» продают по 20-30 пузырьков в одни руки.

«Конечно, все это еще раз подтверждает тезис о том, что бороться надо со спросом, а не с предложением», — считает Иванов. Депутат уверен, что административный штраф не изменит ситуацию с подпольной торговлей.