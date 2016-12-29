Продавцы пожаловались на возможный запрет средств для волос из-за «Боярышника»
Российские сети магазинов бытовой химии и парфюмерии обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой не допустить изъятия из продажи качественных товаров в рамках запрета непищевых спиртосодержащих жидкостей.
Как говорится в письме объединения продавцов «Дрогери союз», под запрет жидкостей крепче 25 градусов в текущей редакции попадают лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях и лаки для волос.
«Проктер энд Гэмбл» разослала продавцам уведомление, что некоторые их лосьоны после бритья и средства для волос попали под запрет. При этом в «Юнилевер Русь» сказали, что на их продукцию запрет не распространяется.
«Дрогери союз» попросил исключить из постановления жидкую косметику и парфюмерию в аэрозольной упаковке, а также товары дороже ста рублей.
В Роспотребнадзоре заметили, что риски для качественных товаров в связи с запретом исключены. Ведомство не стало изменять приказ о запрете, но направило в регионы разъяснение, в котором сказано, что из продажи не надо изымать товары, которые нельзя употреблять внутрь — например, аэрозоли, гели или дезодоранты с роликовым аппликатором.
К группе риска в ведомстве предложили относить те спиртосодержащие жидкости, которые дешевле обычного алкоголя.
Зато под запрет не попадает одеколон «Тройной», где этилового спирта меньше 25 процентов, за 15 рублей «с совершенно очевидным целевым назначением», отмечают авторы письма. «Фактически же на сегодняшний день из продаж изымается, например, лосьон после бритья Gillette с содержанием спирта 69 процентов и розничной стоимостью около 400 рублей», — говорится в письме.