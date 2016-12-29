Продавцы пожаловались на возможный запрет средств для волос из-за «Боярышника»

Российские сети магазинов бытовой химии и парфюмерии обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой не допустить изъятия из продажи качественных товаров в рамках запрета непищевых спиртосодержащих жидкостей.

Как говорится в письме объединения продавцов «Дрогери союз», под запрет жидкостей крепче 25 градусов в текущей редакции попадают лосьоны, тоники, средства для укладки волос, дезодоранты, косметические жидкости в аэрозолях и лаки для волос.

«Проктер энд Гэмбл» разослала продавцам уведомление, что некоторые их лосьоны после бритья и средства для волос попали под запрет. При этом в «Юнилевер Русь» сказали, что на их продукцию запрет не распространяется.

«Дрогери союз» попросил исключить из постановления жидкую косметику и парфюмерию в аэрозольной упаковке, а также товары дороже ста рублей.

В Роспотребнадзоре заметили, что риски для качественных товаров в связи с запретом исключены. Ведомство не стало изменять приказ о запрете, но направило в регионы разъяснение, в котором сказано, что из продажи не надо изымать товары, которые нельзя употреблять внутрь — например, аэрозоли, гели или дезодоранты с роликовым аппликатором.

К группе риска в ведомстве предложили относить те спиртосодержащие жидкости, которые дешевле обычного алкоголя.