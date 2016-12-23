В России на месяц запретят продажу спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился на месяц запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью выше 25 процентов. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заметила, что запрет, распространенный на всю страну, будет временным. При этом он не коснется парфюмерии и стеклоомывающей жидкости.

Медведев, в свою очередь, анонсировал принятие системных мер по усилению контроля за оборотом спиртосодержащих жидкостей.

Обновление. После массового отравления «Боярышником» возбуждено дело о халатности против замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. СК утверждает, что ведомство получало сигналы о продаже жидкости, но не принимало необходимых мер.