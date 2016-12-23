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В России на месяц запретят продажу спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 процентов

Интерфакс
13:50, 23 декабря 2016
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился на месяц запретить продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью выше 25 процентов. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она заметила, что запрет, распространенный на всю страну, будет временным. При этом он не коснется парфюмерии и стеклоомывающей жидкости.

Медведев, в свою очередь, анонсировал принятие системных мер по усилению контроля за оборотом спиртосодержащих жидкостей.

Обновление. После массового отравления «Боярышником» возбуждено дело о халатности против замглавы иркутского управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова. СК утверждает, что ведомство получало сигналы о продаже жидкости, но не принимало необходимых мер.

«Если вы считаете, что это решение сейчас оправдано, тогда, наверное, нужно принять постановление Роспотребнадзора и Санэпиднадзора, ну и следить за тем, каким образом оно реализуется в преддверии больших новогодних праздников», — сказал премьер.

Интерфакс
Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить ставки акцизов на алкоголь, чтобы граждане не покупали его суррогаты. Действующие ставки глава государства назвал заниженными.
В правительстве отметили, что аптеки не должны продавать лекарственные препараты на основе спирта без рецепта.
Поводом для ужесточения контроля стало массовое отравление жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутске. В жидкости содержался метанол, хотя на упаковке в составе был указан этиловый спирт. По состоянию на 23 декабря, в городе погибли 75 человек, еще 19 остаются в больницах.
По уголовному делу о продаже товара ненадлежащего качества задержаны 13 человек. Одного из них отправили в СИЗО, десять находятся под домашним арестом, одну женщину отпустили под подписку о невыезде, а последний фигурант ожидает суда по мере пресечения.

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