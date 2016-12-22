Вице-премьер Хлопонин: медицинские препараты со спиртом нельзя продавать без рецепта

Медицинские препараты, содержащие спирт, в том числе валокордин и настойки на травах, должны продавать в аптеках только по рецепту. Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в эфире телеканала «России 24».

Также Хлопонин сообщил, что в ближайшее время в России будут ликвидированы автоматы по продаже спиртосодержащих веществ.