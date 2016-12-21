Путин после гибели людей от «Боярышника» потребовал избавиться от «флакончиков за три копейки»

Президент России Владимир Путин после массовой гибели людей от «Боярышника» решил, что нужно прекратить продавать «флакончики» с алкоголем «за три копейки». Как заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы, подобные товары должны стоить «нормальные деньги».

Для этого он предложил повысить акцизы на содержащую спирт продукцию. Как отметил президент, сейчас акцизы на продукцию, содержащую алкоголь, занижены: «Это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, с медициной».

«На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи», — заключил он.

Ранее 21 декабря Владимир Путин дал поручение правительству пересмотреть акцизы для снижения спроса на суррогаты алкоголя. О повышении акцизов в нем напрямую не говорилось.