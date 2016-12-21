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Путин после гибели людей от «Боярышника» потребовал избавиться от «флакончиков за три копейки»

Интерфакс
18:14, 21 декабря 2016

Президент России Владимир Путин после массовой гибели людей от «Боярышника» решил, что нужно прекратить продавать «флакончики» с алкоголем «за три копейки». Как заявил Путин на встрече с депутатами Госдумы, подобные товары должны стоить «нормальные деньги».

Для этого он предложил повысить акцизы на содержащую спирт продукцию. Как отметил президент, сейчас акцизы на продукцию, содержащую алкоголь, занижены: «Это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, с медициной».

«На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи», — заключил он.

Ранее 21 декабря Владимир Путин дал поручение правительству пересмотреть акцизы для снижения спроса на суррогаты алкоголя. О повышении акцизов в нем напрямую не говорилось.

В середине декабря в Иркутске произошло массовое отравление «Боярышником» — концентратом для ванн, в который вместо этилового спирта добавили метиловый. Средство было изготовлено подпольно. В результате отравления умерли около 60 человек. В Иркутской области 20 декабря объявили траур.

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